Mick Schumacher mégsem vehet részt az Alpine hungaroringi tesztjén

Az Alpine azután került bajba, hogy nyugodt szívvel bejelentette Piastrit a következő szezonra, a fiatal ausztrál azonban időközben megegyezett a McLarennel. Most, hogy világossá vált, hogy az Alpine végleg elvesztette Oscar Piastrit, a csapat gőzerővel keresi Fernando Alonso utódját.

Pierre Gasly állítólag magasan az élen szerepel ezen a listán, de a francia csak akkor hagyhatja el az AlphaTaurit, ha az FIA kivételt ad Colton Herta szuperlicenszét illetően. Gasly érkezése tehát korántsem biztos, ezért az Alpine több pilótát is kipróbál a 2021-es A521-es autóban.

Állítólag Nyck de Vries, Jack Doohan és Colton Herta is vezethet a teszt során, és nemrég Antonio Giovinazzi is felkerült erre a listára. Mick Schumachert is kapcsolatba hozták a teszttel, de úgy tűnik, ez nem igaz. A német menedzsmentje a Motorsport.com holland kiadása szerint cáfolta a pletykákat.

Azzal, hogy Herta autóba ülhet és fontos kilométereket tehet meg, két csapat is elégedett lehet. A Red Bull csak akkor hajlandó elengedni Gaslyt, ha Herta az AlphaTaurihoz igazolhat, ehhez azonban az amerikai pilótának szuperlicenszre van szüksége.

Azzal, hogy az Alpine tesztlehetőséget ad neki egy Forma-1-es autóban, előkészítheti az utat Herta számára, ami viszont lehetővé tenné Gasly számára, hogy elhagyja az AlphaTaurit.

