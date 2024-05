Mick Schumacher is hatással lehet Sebastian Vettel versenyzői karrierjére

Bár sokáig benne volt a pakliban, hogy Sebastian Vettel is indulni fog az idei Le Mans-i 24 órás versenyen, miután tesztelte is a Porsche autóját a négyszeres világbajnok, végül mégsem áll rajthoz a júniusban tervezett legendás versenyen.

Honfitársa és barátja, a korábbi F1-es Mick Schumacher viszont az Alpine autóját vezetheti a 24 órás futamon a sportautó-világbajnokság királykategóriájában, a szezon viszont nem indult tökéletesen az Alpine 36-os rajtszámú autója számára: eddig nem szereztek pontot.

A 25 éves német pedig elárulta, a Le Mans-i forduló után a barátjának, Vettelnek is be fog számolni arról, hogy milyen volt a franciaországi megmérettetés, így akár Schumacher szavai is hatással lehetnek Vettel későbbi terveire:

„Bármiről is legyen szó, mindig szívesen látom Sebastiant. Én még sosem indultam Le Mans-ban, szóval a verseny után valószínűleg meg fogom mondani neki, hogy megéri-e indulni a versenyen” – fogalmazott Schumacher a Motorsport-Magazinnak.

