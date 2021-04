A Haas F1-es újonca, Mick Schumacher az olasz Gazzetta dello Sportnak adott interjút, amelyben többek között arról is megkérdezték, hogy emlékszik-e még arra, hogyan reagáltak a szülei, amikor megmondta nekik, hogy autóversenyző akar lenni.

„Jól emlékszem erre: édesapámmal voltam a kerpeni gokartpályán. Beszélgettünk, és megkérdezett, hogy egyszerű hobbiként tekintek-e a versenyzésre vagy komoly dologként. Számomra ez egyértelmű volt: komolyan gondoltam a versenyzést. Ő és édesanyám is támogatta a döntésemet.”

A Forma-2 tavalyi bajnokától azt is megkérdezték, milyen tanácsot kapott édesapjától a gokartos korszaka alatt.

„A legfontosabb tanácsa az volt, hogy élvezzem, amit csinálok. Nagyon fontos volt számára, hogy ezt a gyakorlatba is átültessem. Ha szereted, amit csinálsz, akkor jól is fogod csinálni.”

Michael Schumacher a Ferrari valaha volt egyik legnagyobb legendája, Micktől azt is megkérdezték, hogy gondol-e arra Fioranóban járva, hogy az édesapja itt írt történelmet a Ferrarinál.

„Igen, természetesen, tudom, hogy a Ferrari történelmének részét képzi, és nagyon jó dolog, hogy én is része vagyok ennek” – mondta a Ferrari Versenyzői Akadémia tagja.

Schumacher azt is elmondta, pozitív meglepetésként érte, amit a Haas csapatánál tapasztalt.

„Pozitív meglepetés ért a Haasnál, egy fantasztikus csapatról van szó. Bár még nem sok ideje ismerjük egymást a srácokkal, máris összhangban vagyunk, otthon érzem magam itt. És amikor egy pilóta jól érzi magát egy csapatnál, akkor jobb teljesítményre is képes.”

„Rendkívül megbízom a csapattagokban, ahogy ők is megbíznak bennem. Nagyon erős a kapcsolatunk. Az istálló struktúrája is jó, az atmoszféra is kiváló, ami természetesen nem egy rossz dolog.”

A 22 éves versenyző azt is elárulta, édesapjához hasonlóan ő is jó kapcsolatot ápol a négyszeres világbajnok honfitársukkal, Sebastian Vettellel.

„Én is baráti kapcsolatot ápolok Sebastiannal. Élvezek a társaságában lenni, és boldog vagyok, hogy kérdezhetek tőle dolgokat a Forma-1-ről. Nagyon jó, hogy van egy ilyen személy a paddockban” – zárta a fiatal német.

Briatore szerint a Ferrari nagy kockázatot vállal…

Április elején rendezték meg az új versenysorozat, az Extreme E első versenyét, a Desert X-Prix-t, ebben a videóban pedig 5 percbe sűrítve nézhetitek meg a legizgalmasabb jeleneteket.