Mick Schumacher erre sohasem gondolt volna

A debütáló szezonját Mick Schumacher a Haas csapatánál fogja megejteni 2021-ben, miután 2020-ban sikeresen megnyerte az Forma-2-es bajnoki küzdelmét. A fiatal német a Ferrari Akadémia tagja, így közelről is figyelemmel követhette a négyszeres világbajnok szereplését, aki immár hat évet lehúzott az olaszoknál.

A pályafutásának korai szakaszában Vettel gyakran hangoztatta, hogy mennyire felnéz a hétszeres világbajnok Michael Schumacherre, akire sokáig mentorként tekintett. Most pedig a német legenda fia révén ismét egy újabb Schumacher mutatkozik be az F1-ben, Vettel pedig egyértelműen kifejezte, hogy mindig ott lesz, ha Micknek támogatásra lesz szüksége.

Vettel az új idényt az Aston Martinnal fogja megkezdeni, így a karrierje egy új szakaszához ért, a két nagy név más körülmények között tehát, de újra összecsaphat a Forma-1-ben, ami egy generációkon átívelő nagyszerű küzdelemnek ígérkezik.

Bár Schumacher határozottan várja, hogy 2021-ben fej-fej mellett csatázzon Vettellel, a fiatal német elmondta, hogy sohasem gondolta volna, hogy ez valaha is be fog következni.

„Természetesen ez elég szórakoztató, hogy most egymás ellen versenyzünk. Nem gondoltam volna, hogy valaha is sor fog kerülni erre, de határozottan várom” – jelentette ki Schumacher. „Seb az, akivel megosztottam a gondolataimat, őt ismerem a legjobban. Bár vannak más srácok is az F1-ben, akiket ismerek a gokartos időkből, Sebet ismerem a legrégebb óta.”

A Haas csapatához történő csatlakozása következtében Mick azzal a Günther Steinerrel fog együtt dolgozni, akit az emberek híres temperamentumáról ismernek. Ez különösen a Netflix Drive to Survive című dokmentumfilm-sorozatában volt tetten érhető, amely a Forma-1 kulisszatitkait hivatott bemutatni.

Schumachernek nincsenek aggályai a közös munkával kapcsolatban, sőt, azt nyilatkozta, hogy a csapatvezető egy szuper figura, akiről így vélekedett: „Szerintem Günther Steiner egy kiváló ember, nagyon segítőkész és szuper jó csapatfőnök.”

A fiatal német a szintén újonc Nyikita Mazepin csapattársa lesz az új szezonban. Az orosz versenyző 164 ponttal zárta a 2020-as F2-es szezont a tabella ötödik helyén, tehát 51 pontos lemaradással zárt Schumacherhez képest, de gyűjtött két futamgyőzelmet is.

