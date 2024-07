Mick Schumacher: Elérhető közelségben van a 2025-ös F1-es ülés

Mick Schumacher úgy véli, hogy "elég jók az esélyei" arra, hogy 2025-ben visszatérjen az F1-es rajtrácsra, és hogy "a Forma-1 elérhető közelségben van".

A Haasnál 2021-ben és 2022-ben két szezont is lehúzó versenyző jelenleg a Mercedes tartalékja, így nemcsak a sztárcsapat, hanem a McLaren - amelynek színeiben júniusban a Paul Ricard-on vezetett - és potenciálisan az Aston Martin számára is elérhető tesztpilóta, akik szintén a Mercedes motorjait használják, mielőtt 2026-ban a Hondára váltanának.

Schumacher, aki most már az Alpine-nál is versenyez a WEC-ben, egy kétéves F1-es autó volánja mögé is beülhetett egy teszten, amelyre Jack Doohan is meghívást kapott, és amelynek végén Toto Wolff szerint a francia istálló elégedett volt a német versenyzővel.

Flavio Briatore mostanra különleges tanácsadóként csatlakozott az Alpine-hoz, és a kapcsolatok az olasz üzletember és a Schumacher család között továbbra is szorosak. Egy olyan pilóta, mint Schumacher vonzereje az Alpine számára több szempontból is komoly vonzerő lehet, ha Carlos Sainz visszautasítja az olasz szakember ajánlatát a 2025-ös szezonra.

Mick Schumacher azonban úgy véli, hogy a rajtrácsra való visszatérés „karnyújtásnyira” van: „Fontos számomra, hogy visszatérjek a Forma-1-be, és megmutassam, mire vagyok képes” - mondta az AFP-nek. „Az esélyeim a Forma-1-ben eddig elég jónak tűnnek. Jelenleg a Forma-1 elérhető közelségben van számomra. Arra kell figyelnem, hogy ne legyek túlságosan elbizakodott, hogy folytassam, és legyen egy B tervem arra az esetre, ha nem jönne össze.”

„A tervem mindig is a Forma-1 volt, most várnunk kell, és meglátjuk, milyen lehetőségek adódnak az utamba. Addig várok a Forma-1-re, amíg szükséges” - tette hozzá a fiatal német pilóta.

A Schumacher visszatéréséről szóló pletykákat tovább erősíti, hogy az Alpine 2026-tól sajtóhírek szerint feladhatja a motorprogramját, és ha ez valóban megtörténik, akkor arra van a legnagyobb esély, hogy a Mercedes erőforrásait használhatják.

Eközben a Magyar Nagydíj menetrendjét itt érhetitek el, míg coming outolt az F1-es futamgyőztes.