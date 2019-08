Mick Schumacher bízik benne, hogy az F1-ben fog versenyezni

Mick Schumacher a 20 évével még mindig nagyon fiatal ahhoz, hogy egy hosszú F1-es karrier álljon előtte. Az F3-as bajnok idén mutatkozhatott be a Forma-1-ben. A magyar versenyhétvége előtt a 14. helyen áll 26 megszerzett ponttal, ami a középmezőnyt jelenti, de az utóbbi hetekben láthatóan növelte a tempót, különösen a versenyeken.

Egyelőre nem tudni, hogy Mick hol fog jövőre versenyezni, de valószínűbb, hogy marad még egy évet az F2-ben, ahol akár a bajnoki címért is küzdhet, mint tette azt az F3-ban, amit meg is nyert. A fiatal versenyző céljai nem változtak, és egyértelműen a királykategóriában akar versenyezni, amire később minden bizonnyal lesz is lehetősége, bár a korábbi pletykák szerint tavaly a Toro Rosso felajánlott neki egy ülést, de a Red Bull ezt egyértelműen tagadta.

„Még egy csillag sem esett le az égből.” - kezdte Mick Schumacher a nau.ch kérdésére válaszolván. „Természetesen ez nem könnyű, és nemrégiben volt egy kis rossz szerencsém is, de az ember az ilyen nehéz időkből tanul a legtöbbet”.

„Úgy gondolom, hogy a helyes úton haladunk előre. Megmutattuk, hogy megvan a sebességünk, és a potenciálunk ahhoz, hogy a mezőny elején versenyezzünk. Momentán egy junior-kategóriában versenyzem. Mindenkinek át kell ezen esnie, akárcsak a nehéz időkön. Haladok az utamon, miközben egyre magabiztosabban érzem magam ebben a környezetben.”

„Remélhetőleg hamarosan ez elegendő lesz ahhoz, hogy a Forma-1-ben szerepeljek. Az, hogy ez mikor fog megtörténni, nehéz rá választ adni. Szerencsésnek kell lenned, hogy helyet kapj ott. Várnod kell egy kicsit, hozni a teljesítményt és keresztben tartani az ujjaid.”

17 esztendővel ezelőtt Michael Schumacher ötszörös világbajnok lett, amivel beérte a legendás Juan Manuel Fangio F1-es rekordját, mely évtizedeken át megdönthetetlennek tűnt.