Mick Schumacher a visszatérés lehetőségéről beszélt az Alpine belháborúja közepette

Pierre Gasly és Ocon kapcsolata sosem volt túl rózsás, amikor pedig kiderült, hogy csapattársak lesznek, sokan várták, hogy paprikás lesz a hangulat a két francia között. Az év kezdeti szakaszában még viszonylag nyugodt volt a helyzet, de az utóbbi hétvégéken már érezhető volt a feszültség, miközben az istálló idei autója nem az elvártaknak megfelelően teljesít.

Gasly már Imolában kifakadt, amikor szerinte a csapat Ocont favorizálta a harmadik szabadedzés végén, Monacóban pedig jött az igazi csattanó, amikor utóbbi versenyző az első körben egy vakmerő manővert húzott meg a Portier-nál, de a két Alpine végül ütközött, és Ocon versenyének vége is lett.

Az egyszeres győztes ráadásul még az FIA-tól is büntetést kapott, amelyet majd a Kanadai Nagydíjon egy öt rajthelyes hátrasorolás formájában kell letöltenie. Gasly mellett pedig Bruno Famin csapatvezető sem volt elégedett a futamon látott eseményekkel, és előrebocsátotta, hogy komoly következményei lesznek az incidensnek.

A Sky Sports tudósítója, Craig Slater aztán hétfőn már arról beszélt, hogy tudomása szerint Famin erősen fontolgatja, hogy eltiltja Ocont a Kanadai Nagydíjtól, egyfajta példát statuálva ezzel. Hogy ebben az esetben ki ugorhatna be a helyére, az jó kérdés, de a csapat tartalékosa, Jack Doohan minden bizonnyal a lista elején szerepelne.

Eközben viszont ott van a jövő évi ülés kérdése is, hiszen mindkét Alpine-pilóta szerződése lejár a szezon végén, és ez a monacói csörte például könnyedén Schumacher malmára hajthatja a vizet. A WEC-ben az Alpine-nal versenyző német szintén a Skynak beszélt a visszatérés lehetőségéről.

„A célom és az álmom, hogy a Forma–1-ben vezethessek. Ez mindig is így volt és így is lesz. Ezért most biztosítanunk kell, hogy a dominók az én javamra dőljenek el, mert akkor remélhetőleg üléshez tudok jutni. Ehhez most arra van szükség, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsam a WEC-ben és az F1-ben is tartalékosként, miközben folytatjuk a megbeszéléseket.”

Famin korábban egyébként maga is elmondta, hogy elégedettek Schumacherrel, és „hiba” lenne őt figyelmen kívül hagyni a 2025-ös F1-es ülésük esetében. Az Ocon és Gasly között történtek pedig elméletben csak tovább erősíthetik Schumacher helyzetét, aki talán tenyerét dörzsölve várja, hogy még jobban elmérgesedjen a két versenyző közötti viszony.

Oconnak pedig házon kívülről is bőven kijut a kritikákból...