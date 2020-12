Mick: „Ő az én első számú beszélgetőtársam”

Nemrég az olasz Sky Sportsnak nyilatkozott többek között a soron következő évadról és a Haashoz igazolásáról. „A melbourne-i debütálásom minden bizonnyal nagyon izgalmas lesz majd. Az édesanyám, Corinna biztosan elképesztően boldog lesz.”

„Ő az én első számú beszélgetőtársam, ő az, aki mindig elsőként hív fel engem. Amikor megkaptam a Forma–1-es lehetőséget, azt mondta nekem, hogy tudta, ez az idő is eljön majd. Úgy tűnt, hogy mindig is nagyon bízott a fejlődésemben, és valójában igaza is lett.”

Ahhoz viszont kétség sem férhet, hogy komoly nyomás nehezedik majd az ifjabb Schumacherre, hogy jól teljesítsen. Bár ő többször is elmondta már, hogy nem édesapja hagyatékát szeretné meglovagolni, az összehasonlítások elkerülhetetlenek lesznek.

A Haas F1-es gépe messze van az élmezőny autóitól. Mick persze ettől függetlenül is a legtöbbet próbálja majd kicsikarni belőle, de egyáltalán nem lesz könnyű dolga, ha bizonyítani akarja, hogy ő is olyan kiváló pilóta, mint amilyen az apja volt.

A jelenlegi F2-es bajnoknak tehát fel van adva a lecke bőven, de még ha Michael nem is feltétlenül tud neki közvetlen tanácsokat adni, Corinna és az egész család biztosan ott lesz, hogy továbbra is támogassák Mick pályafutását, ezúttal már a legnagyobbak között.

