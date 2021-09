Mick: a Netflix dokuja „új nézőpontból” ismertette meg velem az apámat

Michael Schumacher minden kétséget kizáróan a sport egyik legnagyobb legendája, a karrierjéről pedig szeptember 15-én jelenik majd meg a Netflix által készített új dokumentumfilm, amely soha korábban nem látott felvételekkel meséli el a hétszeres világbajnok történetét.

A Forma-1-ben az idén bemutatkozó fia, Mick Schumacher is részt vett a film forgatásán, és az F1 Beyond the Grid podcastjében mesélt arról, hogyan bővítette ki az ismereteit az apjáról a film.

„Számomra egy új nézőpontot szolgáltatott az apám karrierjéről” – mondta a Haas pilótája. „Most, hogy én is a Forma-1-ben versenyzek – még ha csak 11-12 verseny óta is, sokkal jobban megértem azokat az áldozatokat, amelyeket meg kellett hoznia.”

„Jobban értem, mennyit kellett dolgoznia ahhoz, hogy elérje azt, amit elért, mennyire szenvedélyesnek kell lenned ehhez” – mondta Mick, aki azt is hozzátette, hogy jobban megérti azt is, miért döntött úgy Michael 2006-ban, hogy szögre akasztja a sisakját.

„Most már teljesen megértem, hogy miért döntött így. Ha már nincsenek meg az ambíciód ahhoz, hogy győzzél, akkor jobb, ha valami mást csinálsz.”

„Én még csak úton vagyok afelé, hogy elérjem a csúcsformámat, és imádom ezt a sportot, és nem is tudnék még arra gondolni, hogy valamit nem 100%-os bedobással csinálnék. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy majd nálam is eljön majd ez a pont valamikor, amikor már elértem azt, amit el akartam érni, hogy meghozzam ezt a döntést.”

Miután már Michael bejelentette a visszavonulását, 2006-ban az utolsó versenyén is a mezőny végéről felküzdötte magát a 4. helyre, Mick szerint pedig ez a „harcos mentalitás” az ő véreiben is ott csörgedezik.

„Ezt biztosan tőle örököltem. Általában én is azokon a versenyeken harcoltam a legtöbbet, ahol vagy rosszul sikerült, vagy akár ki is zártak az időmérőről” – majd hozzátette azt is, hogy ezt már csak azzal is megmutatta, hogy F2-es bajnokként felkerült a Forma-1-be.

„Elképesztően büszke vagyok arra, hogy Schumacherként bekerülhettem a Forma-1-be, hiszen rengetegen azt mondták, hogy ez sosem fog sikerülni, de tessék, itt vagyok. Élvezem a munkát, élvezem, hogy tanulhatok olyan emberektől, akik nálam tapasztaltabbak.”

