Michelisz Norbi ellenfele szerint nagyon kell kaparnia a Red Bullnak, hogy megtartsák Verstappent

A hétvége témája kétségkívül a Honda döntése, amely szerint 2021 végétől kiszállnak a Forma-1-ből. Ez Max Verstappen jövőjére is kihatással lehet attól függően, milyen kilépési záradékok vannak a szerződésében.

Bár a hollandnak továbbra is több évre szóló szerződése van, de ezek a záradékok komoly problémát vethetnek fel a WTCR-ben szereplő honfitársa, Tom Coronel szerint is, akit a Motorsport.com holland kollégái kérdeztek meg a véleményéről:

„A Red Bullnak most egy nagyon jó tervvel kell előállnia. Csak egyetlen dolog van, amit a Verstappen körül lévő csapat akar, mégpedig, hogy világbajnok legyen. Ezzel a veszteséggel ehhez már nincs meg a megfelelő csomag és új motorszállítóval építkezni időbe fog telni.”

Ráadásul nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben egy új motorszállító is készen állna a csatlakozáshoz a sorozatba, így a Mercedes, Ferrari, Renault hármas tűnnek életszerű lehetőségnek, a legéletszerűbbnek pedig a Renault:

„Nézzétek, a Renaultnak eddig önerőből nem sikerült versenyt nyernie, úgy néz ki, ehhez szükségük lesz egy másik csapatra. Cyril Abiteboulnak valószínűleg hatalmas mosolyra áll a szája azóta, amióta meghallotta a hírt.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, in the Press Conference

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images