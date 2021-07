Michael Schumacher titokban majdnem a McLarenhez szerződött ’99-ben

A két pilóta 1998-ban szoros bajnoki küzdelmet vívott egymással, melyet végül a finn tudott megnyerni, de éppen csak hajszállal. Ettől függetlenül a wokingiak autóját akkoriban Adrian Newey tervezte, ezt pedig Schumacher sem tudta figyelmen kívül hagyni.

A szupercsapat végül sosem valósult meg, de ennek ellenére biztosan nagyot szólt volna a rajongók körében, ahogy azt nézik, hogy mire megy egymás ellen Schumacher és Häkkinen azonos autóval. Kicsit arra hasonlít ez, mint amikor mostanában azt szeretné valaki, hogy Lewis Hamilton és Max Verstappen egy csapatban mérje össze tudását.

Még több F1 hír: Masi kész arra, hogy megváltoztassák az F1-es sprintversenyek szabályait

Haug, aki már a juniorkategóriákból is ismerte Schumachert, a Beyond the Grid podcast legfrissebb adásában beszélt arról, hogy hiába voltak megbeszélések a két versenyző összehozásáról, azok végül nem voltak sikeresek, bár az okokat nem nevezte meg.

„Kemény ellenfelek voltunk, de a paddockban mindig is remek volt a kapcsolatunk. Azzal viccelődtem, hogy valamikor együtt kéne versenyeznünk. Volt néhány titkos tárgyalás még 1998-ban, de aztán nem álltak össze a dolgok.”

„Elméletben lehetséges lett volna, de aztán nem történt meg. Ez van. Ugyanakkor nem volt ez teljesen elrugaszkodott ötlet, hiszen a ’98-as szabályváltozásokra Adrian Newey-nak sikerült egy kiváló autót terveznie, ezért vonzó célpont voltunk bármelyik versenyző számára.”

„Michael hamarabb nyerhetett volna újabb bajnoki címet, 1999-ben is bajnok lehetett volna a balesete nélkül, 2000-ben pedig a mi autónknak voltak technikai gondjai. Remek periódus volt ez, intenzív csata zajlott, amelyet legjobban a spái verseny írt le, ahol egymás ellen csatáztak.”

Haug azonban később mégis együtt dolgozhatott Schumacherrel, hiszen a német a 2010-es visszatérésekor a Mercedeshez igazolt. Ugyan az eredmények akkor már nem jöttek, de Schumachernek így is hatalmas szerepe volt abban, hogy a csapat azzá a domináns erővé válhatott, akit ma ismerünk.

„Remekül menedzselte a dolgokat. Igazán különleges fickó. Élvezte, keményen dolgozott, törődött a többiekkel, ismerte a szerelők és a gyerekeik nevét is – ezeket a történeteket már ismerik, de ez az igazság. Nagyon nagyra tartom őt. Remek emlékeim vannak vele kapcsolatban.”

Nem csak Vettel szereti meglesni mások autóját közelebbről