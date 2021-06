„Michael Schumacher nagyon sikeres lett volna csapatfőnökként!”

Michael Schumacher 1991 és 2006, majd 2010 és 2012 között versenyzett a Forma-1-ben, ez alatt pedig hét világbajnoki címet és 91 futamgyőzelmet szerzett, és számos rekord áll a legendás német neve mellett, akinek a fia, Mick Schumacher is eljutott a Forma-1-ig.

A Mercedes motorsport-részlegének korábbi alelnöke, Norbert Haug pedig úgy véli, csapatfőnökként is rendkívül sikeres lett volna Schumacher, és meg is indokolta, hogy miért gondolja így.

„Michael egy topcsapatfőnök lehetett volna. Szerintem az autón kívül sem lettek volna kisebbek a sikerei. Ugyanis ugyanolyan keményen dolgozott a személyes fejlődésén, mint ahogy a pályán. Jól beszélt angolul, szuper fitt volt, okos, és mindig tele volt energiával” – mondta a német Auto Motor und Sportnak adott interjúban.

Haug azt is hozzátette, hogy a szociális képességeit is folyamatosan megvillantotta a német, aki híres volt arról, hogy figyelt a csapattagokra és képben volt a családjukkal is.

„Michael nagyon jó csapattárs volt. Mindig empatikus volt, együtt gondolkozott a szerelőkkel és a csapat többi tagjával, hogy motiválja őket. Tudta, mikor van a születésnapjuk, érdeklődött a családjukról és a gyerekeikről” – tette hozzá Haug.

A 2013 decemberi síbalesete óta nem tudni sokat Michael Schumacher állapotáról, pár héttel ezelőtt Jean Todt nyilatkozott arról, hogy nem hagyja egyedül a német legendát, és havi többször meglátogatja őt.

