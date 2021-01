Michael Schumacher ebben a rekordban verhetetlen volt

Michael Schumacher elképesztő magasságokba emelkedett a Forma-1-es pályafutása során, rekordjait Lewis Hamiltonon kívül a legtöbben még csak megközelíteni sem tudták, és habár a rajtelsőségek és a futamgyőzelmek tekintetében a brit már a német fölé nőtt, van valami, amiben Schumacher egészen kivételes teljesítményt nyújtott.

Mindazok számára, akik annak idején nem követték a hétszeres világbajnok útját a Forma-1 csúcsáig, a racing-reference.info összegyűjtött egy egészen megdöbbentő statisztikát Schumacherről. A német rekorder mindössze egyetlen egyszer nem jutott be a kvalifikáció legjobb tíz versenyzője közé az első 194 futamán.

Schumacher a Jordannél mutatkozott be a Forma-1-ben 1991-ben. Habár a csapatnál összesen egy versenyen teljesített, azt is az elképesztő hetedik rajtkockából kezdhette meg, amivel azonnal felhívta magára a figyelmet. A német aztán a Benettonhoz szerződött az idény utolsó négy futamára, akikkel megszerezte első F1-es pontjait, később pedig két bajnokságot is nyert.

Biztos sokan kíváncsiak rá, hogy Schumacher hol végzett az időmérő top 10-én kívül az első 194 futamán. Az ominózus versenyhétvégére 1995-ben került sor, közvetlenül első világbajnoki címét követően. A Belga Nagydíj szabadedzésén Schumacher balesetet szenvedett, a szerelői pedig nem tudták teljesen felkészíteni az autót az időmérőre, melyet végül a 16. helyről kezdett meg.

16. hely ide vagy oda, Schumacher végül elképesztően domináns teljesítményt nyújtva átgázolt a mezőnyön és megszerezte a futamgyőzelmet, ami hozzájárult ahhoz, hogy abban az évben másodszor is magasba emelhesse a bajnoki elsőségért járó trófeát.

A szezon után átszerződött a Ferrarihoz, a többi pedig már történelem. A német a kezdeti nehézségek után megállíthatatlan lett a vörösökkel, és további öt bajnoki címet gyűjtött az addigi kettő mellé. A következő hét évben egyetlen alkalommal sem végzet az első tíz pozíción kívül, már ami az időmérős szerepléseket illeti.

A soron következő kihagyott top 10-es lehetőség 2003-ban következett be a szezon utolsó futamán, Suzukában. Schumachernek nedves körülmények között csak a 14. helyre sikerült kvalifikálnia magát, a versenyen pedig nem tudta megismételni korábbi bravúros szereplését, és végül a 8. pozícióban zárt. Ez azonban elég volt az újabb bajnoki címhez.

A statisztika tehát megmutatja, hogy Schumacher milyen konzisztens teljesítményt nyújtott a pályafutása során. Nem csoda, hogy ő a valaha élt egyik legjobb pilóta.

A Super Formula suzukai fordulójában négy autó próbálta együtt bevenni az 1-es kanyart, aminek eredményeként ketten a falban kötöttek ki.