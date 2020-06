A Forma-1 versenyigazgatója: Soha nem volt még ennyire intenzív a munkám

Michael Masi 2019-ben, az Ausztrál Nagydíj előestéjén lett versenyigazgató, Charlie Whiting halálát követően, akinek az életét tüdőembólia vitte el. Masi az ausztrál Auto Action-nek adott interjút a jelenlegi készülődésről, és visszaemlékezett az eltörölt Ausztrál Nagydíjra is, ami neki is a „hazai” futama.

„Elképesztően nagy munka folyik most” – kezdte Masi. „Szerintem az iparon belül sokan tudnák még rajtam kívül azt mondani, hogy ez a legsűrűbb időszak, amit valaha is átéltünk. Én szerencsés vagyok, hogy itthonról tudok dolgozni, de a legtöbb éjszakát videókonferenciával töltöm, az európai időnek megfelelően.”

„Napközben pedig szintén folytatom a munkával, ami felgyülemlett most a hónapok alatt. Rengeteg mindenről van szó, különösen, hogy hamarosan visszatérhet a versenyzés, az FIA és az F1 együtt dolgozik, hogy Ausztriában elkezdődhessen a szezon.”

Masi azt is elárulta, hogy ő miért nem beszélt az Ausztrál nagydíj eltörlésének bejelentésekor, amikor ő is ott állt a sajtótájékoztató közben.

„Az F1, és az FIA részéről is egy nagyon hosszú éjszakáról beszélhetünk, és amit Chase (Carey) elmondott az F1 részéről az gyakorlatilag megegyezett az FIA álláspontjával is. Én azért voltam ott, hogy kifejezetten az FIA-val kapcsolatos kérdésekre válaszoljak, de ilyenek nem voltak.”

„Ha beszéltem is volna, csak ismételni tudtam volna azt, amit Chase, Paul Little, és Andrew Westacott mondott. Nagyon szorosan együttműködve dolgoztunk attól a pillanattól kezdve, hogy kiderült, mi a helyzet a McLarennél. Chase éppen, hogy megérkezett Vietnámból aznap, és sokunk egyáltalán nem aludt az éjszaka.”

Michael Masi, Race Director, Andrew Westacott, Australian Grand Prix Corporation CEO and Chase Carey, Chairman, Formula 1 talks to the press

Fotó készítője: Dirk Klynsmith / Motorsport Images