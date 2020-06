Michael Andretti elárulta, hogy szerződést kötött a Ferrarival az 1992-es szezonra

Michael Andretti rövid életű Forma-1-es karrierje talán az egyik legnagyobb csalódás a Forma-1 történetében. Az 1991-es CART bajnok nagy reményekkel szerződött a McLarenhez 1993-ban, azonban már az idény vége előtt, pont a legjobb eredménye, a monzai 3. helyezése után tették ki a csapattól.

Andretti azonban a The Marshall Pruett podcastben elárulta, hogy 1991-ben nem csak a Newman/Haas csapattal hosszabbított, de a Ferrarival is aláírt, hogy náluk versenyezzen 1992-ben, számolt be a RaceFans.

„Éppen, hogy aláírtam vele (Carl Haas, csapatfőnök) 92-re. De volt egy kitétel a Forma-1-gyel kapcsolatban, miszerint ha ajánlatot kapok, és a Forma-1-be tartanék, akkor nem állna az utamba. Úgyhogy 91-ben, és ezt nem sokan tudják, de aláírtam a Ferrarival, hogy 92-ben náluk fogok versenyezni.”

Haas ugyanakkor nem volt hajlandó valóra váltani az ígéretét. „Amikor odavittem Carl elé a papírt, akkor azt mondta, hogy nem engedi ezt, én meg mondtam neki, hogy pedig megígérted. Úgyhogy nagyon, nagyon dühös voltam rá.”

Andretti azt is elmondta, hogy nem tudott végül sokáig dühös maradni rá, mert „tudod, ő is olyan ember.” Andretti elmondása szerint a csapattársa eredetileg Alain Prost lett volna, azonban az elégedetlen franciát a Ferrari kirúgta 1991 utolsó versenye előtt.

„Azt hiszem, hogy 3 éves szerződést írtam alá. Ők is tudták, hogy egy kis időbe biztosan beletelik, mire formába jövök. Prost lett volna a csapattársam, úgyhogy biztosan nagyon sokat tanulhattam volna tőle.”

Michael Andretti, McLaren MP4/8 Fotó készítője: Sutton Images

„Szerintem fantasztikus lett volna az IndyCar után a Ferrarit vezetni, és nagyon csalódott voltam emiatt, még akkor is, ha abban az évben nem igazán volt erős a Ferrari.”

„Prosttal akkor, amikor még korlátlan tesztelés volt, biztosan sokkal jobban felkészülhettem volna, és talán kevésbé is lett volna politikai a helyzet, mint amikor a McLarenhez szerződtem. Szerintem nagyon érdekes kaland lett volna, de sajnos soha nem történt meg.”

