Miami Nagydíj: „Tévedtünk a sprintverseny kapcsán”

A 2022-ben bemutatkozó helyszín idén rendezett először sprinthétvégét, a szombati 19 körös viadalt pedig Max Verstappen húzta be, mielőtt vasárnap Lando Norris élete első F1-es sikerét aratta volna. Azóta kiderült, hogy Miami jövőre is sprintet rendez, az egyetlen változást pedig az jelenti, hogy 2025-ben Ausztria helyett most Belgium csatlakozik a hat eltérő lebonyolítású viadalhoz.

Epp most bevallotta, hogy hibás volt tőle megkérdőjelezni a sprintfutamot, mivel látta, az milyen kereskedelmi előnyökkel jár, és a nézők is pozitívan reagáltak rá. „Tévedtem a sprintverseny kapcsán. Nagyon aggódtam az értékajánlat miatt, de nem is tévedhettem volna nagyobbat” – nyilatkozta a Motorsport.com-nak.

„Meg kell mondjam, hogy nem voltam a támogatók táborában, amikor megállapodtunk róla, de a visszajelzések és az adatok megmutatták, hogy a látogatottság nőtt szombaton, és a szurkolók már korán kint voltak a pályán a sprintverseny miatt. Ha megnézzük az adatokat, akkor nem az időmérő miatt jöttek, hanem a sprint miatt.”

„Szóval tényleg hibáztam, mert nagyon-nagyon jót tett nekünk. Tudom, hogy nem ez volt a helyzet minden promóter esetében, de mi tényleg komoly kereskedelmi értéket láttunk a sprintfutam rendezésében. Fantasztikus volt.”

Epp emellett még azt is elmondta, hogy a betétfutamokat is szeretnék megőrizni, és nemcsak azért, mert extra látványosságot nyújtanak a nézőknek, hanem azért is, mert segítenek jobb állapotba hozni a pályát az F1-es megmérettetés előtt. Az F2 és az F3 ugye nem látogat el Miamiba, de idén például ott volt az F1 Academy és az észak amerikai Porsche Deluxe Carrera Cup is.

