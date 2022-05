Ferrari első sor Miamiban, Leclerc-é a pole, Verstappen a harmadik!

A harmadik szabadedzés alapján talán Max Verstappent és a Red Bullt lehetett favoritnak mondani, de igazából annyira kaotikusak és szaggatottak voltak a gyakorlások, hogy egyértelmű esélyest azért nem feltétlenül tudtunk kijelölni.

A kvalifikáció kezdetén a hétvége során már megszokott 30 fok feletti hőmérséklet uralkodott, az aszfalt pedig 53 fokos volt, ami a gumimelegítés, illetve a gyorskör során tapasztalt túlmelegedés szempontjából játszott szerepet.

A Q1-ben a pilótáknak szokás szerint 18 percük volt arra, hogy beverekedjék magukat a következő szakaszba, az első gyorskörök után pedig Verstappen magabiztosan állt az élen, és a Red Bull pokolian gyorsnak tűnt az egyenesekben. A Ferrarik viszont nem hagyták magukat, és hamar visszavágtak.

Esteban Ocon kiválásával egy kieső már biztos volt, mellette még talán Nicholas Latifit lehetett biztosan kivenni a Q2-ért zajló csatából. Lewis Hamiltonnak is voltak gondjai, a hétszeres bajnok sokáig a 16. pozícióban tanyázott, és muszáj volt javítania.

Ezt végül meg is tette, és simán tovább is jutott. A Q1-ben végül a két Williams, Csou Kuan-jü az Alfával, valamint elég nagy meglepetésre az idén eddig remeklő Kevin Magnussen esett ki a Haasszal, miközben Charles Leclerc futotta a leggyorsabb időt egy 1:29,474-es körrel.

A középmezőny elképesztő szorossága miatt a Q2 mindenképpen kemény csatának ígérkezett, és nem is kellett csalódnunk ezen a téren. Verstappen eközben nagyon komolyan bekezdett, és a hétvége addigi legjobb idejével állt az élre, fél másodpercet adva a Ferrariknak.

Leclerc viszont megint nem hagyta annyiban a dolgot, és néhány perccel később válaszolt bajnoki riválisa körére, így újra ő állt az élen. Míg a Q1-ben Hamiltonnak voltak kisebb gondjai, a Q2-ben George Russell tudott nehézkesen jó köridőt futni, hiszen csak többszöri próbálkozásra került be a legjobb tízbe.

Ez azonban végül mégsem volt neki elég, így az eddig stabilan és jól teljesítő brit a 12. helyen esett ki. Mellette még Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo és Mick Schumacher vérzett el.

Ez azt jelentette összességében, hogy a két Ferrari, a két Red Bull, a két AlphaTauri, továbbá Hamilton, Valtteri Bottas, Lance Stroll és Lando Norris küzdhetett meg a pole-ért a mindent eldöntő etapban.

A Miami Nagydíj első rajthelyéért lényegében most is a már megszokott pilóták szállhattak harcba, a kép pedig a már idén többször is látott különbségeket mutatta. Miközben a Ferrarik a kanyargós és lassabb szakaszokon voltak komoly előnyben, addig a Red Bullok az egyenesekben nyertek rengeteg időt.

Az első szétlövést Verstappen nyerte, de elképesztően szorosan alakultak a körök, mivel az első három helyezett között egy tizednél is kisebb volt a különbség. A hollandot Leclerc és Sainz követte, míg Perez negyediknek jött be. Mögöttük elsősorban mindenki más egy biztonsági kört futott még használt lágy abroncsokon.

Az utolsó próbálkozások azonban újra megkavarták az állást, hiszen Leclerc végül egy 1:28,796-os köridővel megelőzte Verstappent és átvette a vezetést, mögé pedig csapattársa tudott bejönni. Verstappen viszont elhibázta utolsó lehetőségét, már az első szektorban megcsúszott, így elúszott a javítási lehetősége, és meg kellett elégednie a harmadik hellyel.

Mellőle majd Perez indulhat, az ötödik pedig Bottas lett az Alfa Romeóval, ami hatalmas teljesítmény a finntől, hiszen Hamiltont is meg tudta verni. Ami pedig a többieket illeti, a hetedik Gasly, a nyolcadik Norris, a kilencedik Cunoda, a tizedik pedig Stroll lett.

Az olaszok tehát remek helyzetbe hozták magukat vasárnapra, de ez a futam még egyáltalán nem lefutott, hiszen a két Red Bull ott fog loholni a nyakukban.

Ha Perez így folytatja, hamar jöhet a szerződéshosszabbítás