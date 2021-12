Mi történik egy F1-es autóval, miután vége a szezonnak?

Amikor lezárul egy hosszú idény, az F1-es gépeket lényegében nyugdíjazzák, mivel már elvégezték feladatukat. A helyzet azonban évről évre eltérő lehet. 2020-ról 2021-re ugyanis lényegében alig változtak az autók a szabályok befagyasztása miatt, így a legtöbben a tavalyi modell továbbfejlesztett változatával vágtak neki az idei évnek.

Jövőre ez azonban már más lesz, mivel igazából teljesen új masinákat kell építenie mindenkinek az új szabályrendszer miatt, így a mostani autók már nem igazán lesznek a csapatok hasznára az új érában. A WTF1 oldala most összeszedte, mi történhet egy F1-es autóval a szezon végeztével.

Az egyik lehetséges opció ilyenkor az, hogy különböző múzeumokban találnak helyet nekik. Az Alpine, a Ferrari és a Mercedes kivételével a partnercsapatoknak egyébként is vissza kell adni a motorokat, a váltókat és egyéb alkatrészeket, amelyeket a gyártóktól béreltek.

Motor nélkül pedig amúgy sem mennének sehová, így az egyik legjobb lehetőség számukra az, ha valahol kiállítják őket. Ha azonban mégis működőképes marad egy-egy autó, akkor több csapat is örömmel veti be azokat különböző bemutatókon a világ minden táján. A Red Bull például előszeretettel viszi el a legextrémebb helyekre is az RB7-es modelljét.

Egy újabb lehetőség a régi autók megőrzésére az, ha az istálló odaajándékozza azt valamelyik versenyzőjének. Michael Schumacher például megkapta a Benettontól az 1994-es és ’95-ös világbajnoki autóját, de hasonló helyzetben volt Fernando Alonso is a Renault-val.

Az utóbbi időben pedig a Ferrari volt adakozós kedvében, hiszen Kimi Räikkönen megkapta azt a Ferrarit, amellyel 2018-ban utolsó F1-es sikerét aratta az Amerikai Nagydíjon, Charles Leclerc pedig a 2019-es első futamgyőztes masinát tudhatja magáénak.

Akinek esetleg van annyi helye, az a nappalijában is tárolhatja a kocsit, de legtöbbször ezek valamilyen kiállításon vagy múzeumban végzik. Ha azonban van kéznél néhány milliónk, akkor mi is vehetünk magunknak egy autót, mivel rendszeresen előfordul, hogy aukcióra bocsátanak egy régebbi modellt, amely aztán egy magángyűjtemény részeként lel új otthonra.

Sebastian Vettel például tavaly vette meg magának Nigel Mansell 1992-es világbajnoki autóját, a Williams FW14B-t. Egy további lehetőség még a tesztelés, amelyre az utóbbi években számos példát láthattunk.

Az F1 szabályai gátolják, hogy év közben az aktuális autókkal lehessen külön tesztelni, hacsak nem valamilyen speciális dologról van szó, mint mondjuk a Pirelli gumitesztjeiről. Ennek következtében viszont sok istálló például régebbi autókba ülteti juniorjait, hogy azok így szokjanak hozzá a királykategória kihívásaihoz.

Vannak emellett történelmi versenyek is, ahol szintén találkozhatunk korábbi versenyautókkal. Ha pedig a fentiek közül egyik sem valósul meg, akkor még mindig ott a lehetőség, hogy tartalék alkatrészként folytassák útjukat a korábbi gépek.

