Mi lesz veled, Ricciardo?

Az ausztrál pilótának nagyon nehézkes volt a 2021-es idénye, mert csak nagyon lassan tudta felvenni a fonalat az új istállójánál, és teljesítménye jelentősen elmaradt Lando Norrisétól. Ricciardo abban reménykedett, hogy 2022 talán fordulatot hozhat számára.

A dolgok azonban most sem teljesen úgy alakulnak, ahogy ő azt elképzelte. A McLarennek Bahreinben amúgy is megvannak a maga problémái, elsősorban a fékekkel küzdenek, így Norris sem ment elegendő kilométert, Ricciardo viszont semennyit sem ment.

A csapatnak pedig most fel kell készülnie arra is, hogy esetlegesen helyettesíteniük kell valakivel versenyzőjüket, amennyiben nem tud elég gyorsan felépülni a koronavírusból. A wokingiak csapatvezetője, Andreas Seidl azonban optimistán látja a helyzetet.

„Először is magabiztos vagyok, hogy jövő hétvégére ismét fitt lesz. Máris jobban érzi magát. Ahogy azonban tudjuk, beletelik pár napba, mire teljesen visszanyered a formád.” Amennyiben viszont ez mégsem valósul meg, akkor a McLarennek tartalékosok után kell néznie. Erről a helyzetről is beszélt a német.

„A tartalékpilótákat illetően hasonló a helyzet a korábbi évekhez. Megállapodásunk van a Mercedesszel, hogy megosztjuk velük a versenyzőket. Emellett itt van nekünk Paul di Resta is, ha esetleg szükség lenne rá. Viszont arra számítok, hogy Daniel felgyógyul addigra.”

A Mercedesnél Stoffel Vandoorne és Nyck de Vries a két beugró pilóta, így adott esetben közülük kerülhetnek ki Ricciardo helyettese is.

„A szezon előtti felkészülés szempontjából viszont nyilván nem ezt akarjuk. Egyértelműen hátrányt szenvedünk mi is és Daniel is, de ez végérvényesen olyasmi, amit nem tudtunk irányítani.”

„Egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ez a helyzet, Daniel pedig tapasztalt, és már a második szezonjának fog nekivágni velünk, így optimisták vagyunk, hogy egy kisebb nehézség ellenére is hamar formába fog tudni lendülni.”

Ezzel vélhetően ő maga is így van, mert ez a betegség a lehető legrosszabbkor jött számára, az új F1-es korszak kezdetén, ráadásul egy olyan szezon után, amikor nem igazán találta az összhangot az előző masinával.

Még ha ez egy teljesen más autó is, pont most lenne a legnagyobb szükség a pályaidőre, ő viszont ettől most elesett, miközben a McLarennek is megvannak a saját gondjai az autó fékrendszerével. Ezekből kiindulva talán egy újabb döcögős szezonkezdetet várhatunk Ricciardótól.

