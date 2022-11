Mi kell ahhoz, hogy Sargeant megszerezze a Forma-1-es szuperlicencet?

Bár eredetileg nem szerepelt a grove-i alakulat tervei között, a Williams mégis lehetőséget ad Logan Sargeantnek a Brazil Nagydíj első, és a sprintkvalifikáció előtti egyetlen szabadedzésén.

A döntés hátterében az állhat, hogy amennyiben a pilótának sikerül teljesítenie száz kilométert az FP1-ben, úgy egy szuperlicenc ponttal gazdagodik, ami Mexikóban a két piros zászlós megszakítás miatt nem jött össze neki.

Sargeant jelenleg 28 egységgel rendelkezik, tehát 12 kell még neki ahhoz, hogy elérje a hőn áhított 40-et és ezzel együtt megszerezze a Williams ülését. Az amerikainak 24 kört kell majd teljesítenie az interlagosi szabadedzésen, hogy pontot szerezzen.

Amennyiben Brazíliában és Abu Dhabiban is megkapja a szabadedzés teljesítéséért az egy-egy pontot, abban az esetben az Forma-2-es bajnokság összetett versenyének első hat helyének valamelyikén kell végeznie a szuperlicenchez.

Az utolsó F2-es versenyhétvége előtt - ahol a szokásoknak megfelelően egy sprint és egy fő futamot tartanak - 135 pontjával a tabella harmadik helyén áll, miután a nyár elején Silverstone-ban és a Red Bull Ringen is diadalmaskodni tudott, azonban a legutóbbi kilenc futamból öt alkalommal is kiesett.

A második helyen álló Purchaire-től 29 egységgel van lemaradva és a Yas Marina-i finálé előtt még számos pilóta veszélyt jelenthet a pozíciójára.

A bajnoki hatodik helyet jelenleg Enzo Fittipaldi birtokolja, aki mindössze kilenc ponttal van Sargeant mögött, de a tizedik helyen álló Juri Vips is csupán 15 egységgel követi az amerikait. Ráadásul, a Sargeant és Vips közé ékelődő pilóták Fittipaldi kivételével már mind nyertek legalább egy futamot az idei Forma-2-es szezonban.

Ami némileg enyhítheti a Sargeantre nehezedő nyomást, az az, hogy a Forma-2-es és Forma-3-as versenyzői engedélye is makulátlan, tehát nem rendelkezik büntetőpontokkal.

Az FIA Nemzetközi Sportkódexének L függeléke szerint, azon FIA-bajnokságok esetében, ahol büntetőpont-rendszer van érvényben, minden olyan versenyző, aki a teljes bajnokságot büntetőpont nélkül teljesíti, további 2 egységet kap a szuperlicencére a sporteredményei mellé.

Sargeant tehát két pontra jogosult a büntetésmentes 2021-es F3-as szezonjáért, és további két pontot zsebelhet be, ha a Forma-2-es idény utolsó két versenyét is incidens nélkül hozza le. Ezzel akár 34-re is nőhet a szuperlicenc pontjainak a száma, ami azt is jelentené, hogy elég lenne a Forma-2-es tabella első nyolc helyének valamelyikét megszereznie.

A Williams csapatfőnöke, Jost Capito Austinban elárulta, hogy nincsenek konkrét terveik arra az esetre, ha Sargeant nem kapná meg a szuperlicencét, mert nagyon bíznak abban, hogy ez sikerül neki. Ezzel együtt hatalmas tétje lesz az abu dhabi szezonzáró Forma-2-es hétvégének - mind a pilóta, mind a Williams számára.

