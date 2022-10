Verstappené a pole Mexikóban a Mercedesek előtt, a Ferrarik ezúttal leszerepeltek

George Russell és Lewis Hamilton várhatta a leginkább bizakodva a Mexikói Nagydíj kvalifikációját, miután ők ketten végeztek az élen a harmadik gyakorlás során. Ugyan ez általában még nem szokott semmit sem jelenteni, de az ezüst autók mindenképpen gyorsnak tűntek.

A Red Bull és Ferrari pilótái pedig fél másodperc környéki lemaradással jöttek csak mögöttük, és többszöri próbálkozásra sem tudtak közeledni hozzájuk. A kérdés ennek ellenére adott volt: a Mercedes jobban feltekerte volna az autóját az edzésen?

Erre csak az időmérőn kaptuk meg a tényleges választ. Az egyik fő tényező az volt a mexikói pályán, hogy ki milyen ütemben és gyorsan tudja felmelegíteni a Pirelli gumijait, mivel a szabadedzések folyamán látszott, hogy sokak két bemelegítő kört futottak, mielőtt ténylegesen nekilendültek volna a gyorskörnek.

A Mercedesnek idén sokszor okozott már gondot az abroncsok bemelegítése, de Mexikóban eddig ez nem feltétlenül jelentkezett náluk. A Q1 kezdetén a mezőny nagyobbik része rögtön kihajtott a bokszból, és ahogyan az várható volt, szinte mindenki a dupla bemelegítő körre szavazott.

Az első próbálkozások után Max Verstappen állt az élre, akit Charles Leclerc és nagy meglepetésre Valtteri Bottas követett. Csak a finn után jött Hamilton, majd Carlos Sainz és George Russell, a pálya azonban látszólag lassult a korábbiakhoz képest, miközben mindenki sokat csúszkált továbbra is.

Akiknek nem nézett ki jól a szénájuk, az a két Haas, a két Williams és a két Aston Martin volt. Ennek a három csapatnak a pilótái eddig sem feltétlenül mutattak erős tempót a korábbi menetek alkalmával, és most sem tűnt úgy, hogy messzire juthatnának ezen az időmérőn.

Mick Schumacher ennek ellenére futott egy hatodik helyet érő időt, de a körét hamar törölték, mert átvágta a kettes kanyar kerékvetőjét, és négy kerékkel letért a pályáról. A németnek ezért futnia kellett egy újabb kört, de az már nem volt túl acélos, így végül a 16. helyen búcsúzott.

Őt Sebastian Vettel követte ezredre azonos idővel, majd jött Lance Stroll, Alex Albon és Nicholas Latifi. Az utolsó továbbjutó hely így Kevin Magnussené lett, akinél viszont észben kell tartani, hogy motorcsere miatt kap egy öt rajthelyes büntetést.

A Q1-et pedig végül Hamilton nyerte, aki a legvégén még javított egy komolyabbat, és 1:19,169-es időt ért el. A 15 autóra fogyatkozott mezőny tehát innen folytathatta a küzdelmeket a Q2-ben.

Ott pedig a Mercedes ismét megmutatta, hogy miért számítottak előzetesen esélyesnek, hiszen mindkét versenyzőjük masszív 1:18-as időt autózott, és a többiek egészen messze voltak tőlük, ráadásul a harmadik helyre megint Bottas jött be, akinek autója látszólag szintén nagyon szereti a mexikói pályát és a nagy tengerszint feletti magasságot.

Verstappen csak negyedik volt, miközben a Ferrarik is szenvedtek a jó köridők elérésével, akárcsak Perez a másik Red Bullban, akinek még a továbbjutásért is meg kellett harcolnia. A hazai kedvencet ezért hamar ki is küldték egy újabb menetre, és Perez ezúttal hozta a kötelezőt egy harmadik időt futva.

A Q2 végén még Sainz és Verstappen is javított, az első öt helyezett pedig 63 ezreden belül volt. Akiknek azonban nem sikerült a továbbjutás, az Daniel Ricciardo, Csou Kuan-jü, Juki Cunoda, Pierre Gasly és Magnussen volt.

A legjobb tízbe így tehát a két Red Bull, a két Ferrari, a két Mercedes, a két Alpine, továbbá Lando Norris és Bottas jutott be. És megnézve az eddigi eseményeket, továbbra is a Mercedeseknek állt a zászló, de mögöttük nehéz volt megjósolni a sorrendet.

Ennek ellenére a Q3-ban Verstappen egy hatalmas körrel nyitott, bement 1:18 alá, így ő kezdett a legjobban. Mögötte jött Russell, majd Hamilton, akinek a körét azonban elvették. Emiatt Perez lett a harmadik, Sainz a negyedik, Bottas pedig már sokadjára ment nagy időt az ötödik hellyel.

A Ferrarik ránézésre azonban most nem voltak harcban a tényleges pole-ért, az autójuk nem igazán tűnt gyorsnak, és a kerékvetőket sem kezelte a legjobban, amire azonban szükség van a mexikói aszfaltcsíkon.

A pálya a Q3-ra egyébként sokat gyorsult, ezért a legutolsó meneteknél is újabb tűzijáték volt várható, és ugyan Verstappen állt ekkor az élen, továbbra sem lehetett eldöntöttnek titulálni az időmérő végeredményét.

A sort most is Perez nyitotta a nagyok közül, aki természetesen minden egyes méteren hatalmas üdvrivalgást kapott a közönségtől. Ez sem volt azonban elég, mert az idején ugyan javított, de maradt a harmadik helyen. Majd jöttek a Ferrarik, akik szintén minimálisan javultak csak.

Aki azonban sok időt talált a végén, az megint Verstappen volt. A holland 1:17,775-ös körrel nyerte meg végül a kvalifikációt. Mögé Russell jött be, akinek talán meglett volna esélye a győzelemre, de a végén belehibázott. Hamilton a törölt körét követően visszajött harmadiknak, így holnap a két Mercedes üldözheti majd Verstappent.

A negyedik így Perez lett, majd jött Sainz és Bottas. A Ferrariknak annyira nem ment, hogy a finn még Leclerc-t is maga mögé tudta utasítania, ami hatalmas eredmény számára. A legjobb tízet Norris és a két Alpine tette még teljessé Fernando Alonso, Esteban Ocon sorrendben.

Ez volt tehát a Mexikói Nagydíj időmérője, holnap pedig jön a futam, amely megnézve ezt a kvalifikációt, mindenképpen izgalmasnak ígérkezik.

Íme az időmérő teljes végeredménye:

