Mexikóban a szurkolók viselkedése már a pilótáknál is kiverte a biztosítékot

A 2022-es szezon többi futamához hasonlóan az F1 Experiences számos VIP jegyet és paddock belépőt adott el, azonban Mexikóban már a pilóták szerint is átlépett a szurkolók viselkedése egy határt.

Többen is arról számoltak be, hogy a csapatok vendéglátó egysége és garázsa közötti kicsit úton is nehezen jutottak át, miután a rajongók, ahol csak tudták, megragadták őket egy közös képért, autogrammért. A téma előkerült a pilóták pénteki eligazításán is, ahol többen is hangot adtak a vegyes érzéseiknek.

Még több F1 hír: Így reagált Sergio Perez Hamilton kifütyülésére

„Nincs bajom azzal, hogy embereket engednek be a paddockba, de úgy érzem, hogy egy pár vendég nem igazán tiszteli azt a személyes teret, amelyre szükségünk van a munkánkhoz” – fogalmazott a Motorsport.com-nak Pierre Gasly.

„Még az időmérő kezdete előtt is képeket kértek tőlem, amikor a csapattagokon kívül másoknak nem is szabadott volna ott lennie. Mi elsősorban dolgozunk itt, és a szabadidőnket szenteljük a szurkolóknak. Ezen a hétvégén viszont nem mertem kijönni a motorhome-ból.”

Lando Norris szerint a szurkolóknak hálásnak kéne lennie, hogy a többi sportághoz képest példátlanul nagy szabadsággal belépést kaphatnak a munkaterületükre.

„Úgy érzem, hogy a többi sportban a szurkolók tiszteletteljesebbek, és különösen a felnőtteknek kéne tisztában lennie azzal, hogy nekünk mennyit kell dolgoznunk a paddockban. Szerintem ennél több tiszteletet érdemlünk.”

Még a mezőny egyik legnépszerűbb és leglazább pilótájának, Daniel Ricciardónak is sok volt az, amit Mexikóban tapasztalt.

Még több F1 hír: Nem csak Verstappen mellőzte a Sky Sportsot Mexikóban

„Őszintén, idén sokkal hektikusabb lett a paddock. Az érmének azonban két oldala van. 10 évvel ezelőtt szerintem a paddock sokkal unalmasabb volt, tetszik, hogy hangulatos lett a paddock, de szükségünk van a határokra. Igazi kiváltság, ha valaki beléphet a paddockba, de az embereknek érettebben kéne viselkednie. Ez nem mindig volt meg idén, az emberek néha teljesen elveszítik a fejüket.”

„Jó lenne, ha a paddocknak is lenne valamilyen szabályzata, nem akarom, hogy minden biztonsági őrökkel legyen tele” – utalt Ricciardo arra, hogy a pilótákat vegzáló szurkolók miatt a csapatoknak a szokásosnál is több biztonsági őrt kellett foglalkoztatniuk. Ha mindenki azt mondaná, hogy kérlek és köszönöm, akkor mi is sokkal lazábbak lennénk.”

„Azt látom, hogy néha ezt is kihagyják az emberek, csak odarohannak hozzád, elvégzik a dolgukat, aztán rohannak tovább. Olyan, mintha egy tárgyként használnának. A felnőtteknek felnőttekként kéne viselkednie.”

Gaslyhoz hasonlóan Ricciardo is elmondta, hogy közvetlenül azelőtt, hogy a pályára hajtana, már nem akar a rajongókkal foglalkozni.

„Ez egyértelműen a hétvégénk egyik érzékeny pontja. Az emberek hajlamosak elfelejteni, hogy ez nem egy átlagos sport. Elképesztő sebességgel autózunk odakint, ami rendkívül koncentrációt és felkészülést igényel. Lehetne az, hogy 15-20 perccel az adott esemény előtt már nem találkozhatnak velünk, de nem akarok most azonnal szabályokat hozni.”