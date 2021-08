Mexikó akár két futamot is rendezhet majd a jövőben?

A híresztelések szerint Cancún városa lehet a sorozat következő mexikói állomása. Ráadásul nem akarják lecserélni a jelenlegi pályát Mexikóvárosban, hanem a két futamot egymás mellett képzelik el a naptárban.

A Reforma szerint Antonio Perez Garibay politikus és nem mellesleg a Red Bullnál versenyző Perez édesapja Budapesten találkozott Jean Todt FIA-elnökkel, valamint Stefano Domenicalival, a sorozat vezetőjével, hogy megbeszéljék a „Cancún 2024” névre keresztelt projektet.

„Megbeszélések zajlottak a Forma–1-gyel, hogy elvinnénk a cirkuszt Cancúnba, és egy befektetőcsoport szeretné feléleszteni a projektet, a királykategória illetékes személyeit pedig érdekelte mindez, szóval tárgyalni fogunk majd erről” – mondta Perez Garibay.

„Ez egy teljesen új vállalkozás, nincsen köze korábbiakhoz, a befektetők is újak, és én is részese vagyok, szóval reménykedjünk, hogy 2024 áprilisára összejöhet.” Állítólag már találkoztak is a helyi kormánnyal, akik támogatásukat fejezték ki az ötlet iránt.

Idősebb Perez szerint az aszfaltcsík építése olyan két és fél évet venne igénybe, és további részleteket fognak majd erről közölni, amikor az F1 idén októberben ellátogat az országba. „A nulláról indulnánk, és először kelleni fog egy kötelezettségvállalási nyilatkozat.”

„A fogadtatás nagyszerű volt. Most elkezdjük majd a részleteket is kidolgozni, és azért jöttem Budapestre, hogy erről tárgyalhassak, most pedig visszatérek Mexikóba. Most ők is abban reménykednek, hogy Checo 2024-re F1-es bajnok lesz, és akkor az még jobban fellendítené az eseményeket” – mondta Perez Garibay a megbeszélésekről.

