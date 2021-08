Messze nem végleges még a naptár, egy tavaly debütáló helyszín is visszatérhet a Forma-1-be

A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag biztosra vehető, hogy lesznek még változások az idei Forma-1-es versenynaptárban, jelenleg például a Török Nagydíj megrendezése is problémás lehet, ugyanis továbbra is az Egyesült Királyság vörös listáján van Törökország a COVID-19 szempontjából.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki a valamelyik vörös listán szereplő országban járt, akkor 10 napos kötelező karanténra kell vonulnia egy, az Egyesült Királyság kormánya által jóváhagyott szállodában, amelynek költsége 2250 font/fő, átszámolva több mint 910 ezer forint.

És mivel az F1 nem rendelkezik a vörös zónákra való mentességgel, így rendkívül nehezen kivitelezhető a sport számára egy, a vörös listán szereplő ország meglátogatása, hiszen a Forma-1 10 csapatából 7-nek az Egyesült Királyságban van a székhelye.

Emiatt felmerült, hogy a tavaly versenyt rendező és a csapatok és a szurkolók által kedvelt Mugello léphet Törökország helyére, hiába jelentette ki korábban az F1, hogy a szeptember 26-i Orosz Nagydíj után már nem látogat Európába a száguldó cirkusz. Mugello esetében az egyetlen bökkenőt az üzleti feltételek jelenthetik.

Az eredeti tervek szerint a Japán Nagydíj „bufferként” funkcionált volna az október 3-i török futam és az Egyesült Királyságba való visszatérés között, a 10 napos szabályozást pedig úgy hidalták volna át, hogy a szuzukai versenyhétvége után még pár napot Japánban maradnak az emberek.

Azonban a Japán Nagydíjat törölték a naptárból, Törökország pedig egyelőre nem került le a vörös listáról, újabb felülvizsgálat pedig szeptember 16-án következik. Törökországon kívül Mexikó is Brazília is szerepel a vörös zónás listán, Austinban pedig komoly problémát jelent a COVID, így mindhárom helyszín potenciális problémákkal rendelkezik.

Tehát a naptár továbbra is bizonytalan, viszont a Motorsport.com információi szerint az is a lehetőségek közé tartozik, hogy Oroszország megtartja a szeptember 26-i dátumot, míg a Török Nagydíjat a tervezettnél egy héttel később, október 10-én fogják megrendezni – így a sport időt nyerhetne, remélve, hogy Törökország lekerül a vörös zónás listáról.

Ha ez nem jön össze, akkor alternatív lehetőségként az is felmerül, hogy az egyesült királyságbeli dolgozók Törökországból az USA-ba fognak utazni, ahol kapnak egy szabad hétvégét az október 24-én esedékes Amerikai Nagydíj előtt. A mexikói és a brazil futamot egy héttel későbbre tolnák, így a személyzetnek lenne egy szabad hétvégéje a török-amerikai út után.

Mivel Mexikó és Brazília továbbra is vörös zónaként szerepel, az Egyesült Királyság számára egy katari futam is „karanténbuffer” lehetne, így pedig egy egészen érdekes tripla hétvége alakulna ki – ha a katari tervek meghiúsulnak, akkor a hírek szerint van esély egy második bahreini futamra is.

Ha a Török Nagydíjat nem tudják megrendezni, akkor az F1 fontolóra veheti Mugellót, mivel Katarban már nem tudnák előkészíteni a helyszínt október 10-re, egy novemberi dohai versenyre viszont lehet esély.

Ezek a lehetőségek egyelőre csak ideiglenesek, a Forma-1 pedig folyamatosan tárgyal a versenyszervezőkkel és a felekkel. Az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali a várakozások szerint szombaton, a szokásos meetingen fogja megvitatni a terveket a csapatfőnökökkel.

