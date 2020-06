Mercedes: Vettel és Hamilton elég profi ahhoz, hogy megfelelően tudjanak együtt dolgozni

Sebastian Vettel jövőjével kapcsolatosan sok a találgatás azóta, hogy bejelentésre került az, hogy év végén távozik a Ferraritól. A négyszeres világbajnokot legtöbbször a Mercedesszel és a Renault-val hozzák szóba, miközben a visszavonulás vagy a pihenőév is az opciók között szerepelhet.

Ezen a héten a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt mondta egy telekonferencián, hogy először a jelenlegi versenyzőikkel fognak tárgyalni, azonban Vettelt sem zárják ki, mint lehetőséget, hiszen egy négyszeres világbajnoknak nem mondhatnak rögtön nemet, át kell gondolniuk az opciót.

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas szerződése is 2020 végén jár le, és sokak szerint egyáltalán nem biztos, hogy a német istálló megint hosszabbít a finn versenyzőjével, aki már 2017 óta erősíti a csapatukat.

A Mercedes technikai igazgatójának, James Allisonnak azt a kérdést tették fel, hogy szerinte együtt tudna-e dolgozni Hamilton és Vettel, ha csapattársakká válnának, a technikai igazgató pedig nem lát sok esélyt a páros megvalósulására, de szerinte működőképes lenne a kapcsolatuk.

James Allison erről a kérdésről az F1 Nation podcastnek nyilatkozott:

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images