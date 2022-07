Mercedes: semmi nem garantálja, hogy nekünk kedveznek majd a 2023-as padlólemez-szabályok

Komoly vita alakult ki az F1-es csapatok között a 2022-es Forma-1-es szezon derekán, miután az FIA bejelentette, hogy több helyen is változtatnának a technikai szabályzat padlólemezekre vonatkozó részén.

Legalább 5 csapat azt érzi, hogy a szabályváltoztatást nem lehet biztonsági kérdésként felfogni, ugyanis csak egyetlen egy csapat szenvedett látványosan a delfinezéssel, Christian Horner pedig a saját érdekeiket védve egyértelműen leszögezte, hogy szerinte a Mercedesnek kedvezne a szabályváltozás.

A Mercedes pályamenti mérnöki csapatát irányító Andrew Shovlin szerint azonban semmi nem garantálja azt, hogy valóban nekik kedveznének majd az új szabályok, miközben szerinte valamilyen változtatásra egyértelműen szükségük van az autók biztonságának növelése érdekében.

„A helyzet az, hogy mi saját magunktól dolgozunk a problémáinkon, és jól is haladunk a megoldásuk felé” – nyilatkozta Shovlin.

„Megértjük azokat, akik nem akarnak változtatást, és a Mercedesnél mi sem tudjuk azt, hogy az nekünk kedvezne-e. Ha visszatekintünk 2020 és 2021 közöttre, nem tudtuk, hogy a padlólemez méretének lecsökkentése ennyire komoly hatással lesz a mi koncepciónkra, miközben a magasabb rake-et használó autókat szinte alig érintette. Nem lehet azt mondani, hogy a szabályváltozások állandóan a Mercedesnek kedveznek.”

„A mi véleményünk szerint amennyiben meg akarjuk oldani a szabályrendszer alapvető hiányosságait, azt nem lehet máshogyan, csak a szabályok módosításával. Amikor 2020-ban biztonsági alapokon döntöttek a módosításokról, a Red Bull, Ferrari sem ellenkezett, de mi sem, az ilyen dolgok megtörténhetnek.”

Shovlin azokkal a csapatokkal sem ért egyet, akik belemennének a változtatásokba, de azok mértékét csökkentenék (pl. a padlólemez szélének 25mm helyett 10mm-rel való megemelését) egy kompromisszumos megoldással.

„Bármelyik csapat enyhítheti a káros hatások eredményét, de még ha azt is akarjuk, hogy máshogyan állítsák be az autókat a pályán, a szabályrendszer elvei miatt mindig is az lesz a csapatok célja, hogy a lehető legalacsonyabbra állítsák azokat.”

„Volt már egy pár incidens idén, amikor az autó alján a kopóblokk leért, és a pilóta elvesztette az uralmát az autója felett egy rázókövön. Ez továbbra is a biztonságról szól.”

