Mercedes: Nem könnyű megoldani a váltóproblémát

Az elektromos interferencia és a kerékvetők használata okozta vibrációk miatt a csapat úgy vett részt a Red Bull Ringen rendezett futamon, hogy megvolt annak az esélye, hogy váltóproblémák miatt fel kell majd adniuk a futamot – erre végül nem került sor: Valtteri Bottas első, Lewis Hamilton negyedik lett.

A Mercedes elismerte, annak ellenére, hogy a csapat elég korán elkezdett dolgozni a probléma megoldásán, azon nincs gyors megoldás erre – a dologról a Mercedes stratégiai igazgatója, James Vowles beszélt a Mercedes verseny utáni, videós összegzésében.

„Számos alkalmazottunk dolgozik a gyárban éjjel-nappal, hogy megoldják ezt. Sőt, már a verseny közben is dolgoztak ezen. Miközben ment az Osztrák Nagydíj, az embereink már próbálták a lehető legjobbjukat nyújtani annak érdekében, hogy még a következő verseny előtt megoldják a gondot.”

„Tudjuk, hogy ha nem sikerül megoldanunk a problémát, az a következő napokban újra gondot okozhat nekünk. És az az igazság, hogy a probléma miatt arra is volt esély, hogy az egyik vagy mindkét versenyzőnknek fel kell adnia az Osztrák Nagydíjat emiatt. Viszont a problémánk komplex.”

„Ha valami egyszerű dologról lenne szó, azt már múlt héten sikerült volna javítanunk, azonban világos, hogy ez eddig nem sikerült. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy a váltónak vannak olyan elektronikus elemei, amellyel szenvedünk, és hogy dolgoznunk kell még ezen, hogy ez ne okozzon problémát a versenyen.”

A Mercedes arra gyanakszik, hogy ez nem okozna komoly gondot olyan pályákon, ahol nem kell annyira agresszívan használni a kerékvetőket, mint a Red Bull Ringen – viszont ezen a hétvégén is ott versenyez a mezőny.

Az ausztriai pálya természetéhez viszont hozzátartozik, hogy agresszívan kell használni a kerékvetőket ahhoz, hogy jó köridőket lehessen elérni, és egy túl konzervatív hozzáállás esetén sokat veszthetnek a körükön a versenyzők.

„Az osztrák pálya valóban nagyon-nagyon agresszív, főleg a kerékvetők tekintetében. Emiatt nagy terhelés éri a felfüggesztést és az autót is. Viszont használni kell a kerékvetőket ahhoz, hogy a lehető legjobb köridőt lehessen összehozni, viszont ez nagy mennyiségű vibrációt is generál. Most pedig pár napunk van arra, hogy megoldjuk ezt a problémát.”

Nem sokkal később a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff pedig a német Auto Motor und Sportnak nyilatkozott arról, hogy a Mercedes néhány új alkatrészt fog bemutatni ezen a hétvégén, hogy megoldják a váltó elektronikus problémáit.