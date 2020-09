Mercedes: kénytelenek voltunk Hamiltont a lágyakon kiküldeni, akarata ellenére

Eredetileg Lewis Hamilton teljesítette a Q2 leggyorsabb körét a közepes keverékeken, ugyanakkor a brit körét elvették pályaelhagyás miatt. Hamilton még egy kört szeretett volna menni, de arra kérte a versenymérnöke, Peter Bonnington, hogy hajtson a boxba.

A Sebastian Vettel által előidézett piros zászló megakadályozta Hamiltont abban, hogy újra próbálkozzon a közepeseken, az újraindítás után pedig alig több, mint 2 perce volt arra, hogy teljesítse a felvezető körét.

Hamilton végül a lágyakon továbbjutott a Q3-ba, ahol a pole-pozíciót magabiztosan szerezte meg, de ő maga „szörnyűnek” nevezte az időmérőjét, mivel ma a kevésbé optimális lágy gumikról kell rajtolnia.

A Mercedes ugyanakkor megerősítette, hogy Hamilton autójában egyszerűen nem volt elég üzemanyag még egy mért körre a Q2 elején, ezért kellett visszamennie a boxba.

„Így volt betervezve” – nyilatkozta Toto Wolff szombaton arra a kérdésre, hogy miért vitték vissza Hamiltont. „Nem tudott volna még egy kört menni, mert nem volt ahhoz elég üzemanyaga.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, is returned to the garage

Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images