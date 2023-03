Mercedes: „igen könnyen” ki tudtuk javítani a bahreini teszten felmerülő problémáinkat

A Mercedes 2023-as felkészülését egy furcsa probléma hátráltatta a Bahreini előszezoni teszten. Mielőtt még egy hidraulikus probléma miatt megállt volna Russell a pályán, a háromnapos teszt második napján azzal szembesült a Mercedes, hogy az első naphoz képest teljesen felborult az autó egyensúlya, és az első tengelyről eltűnt az előző napon látott leszorítóerő.

Az utolsó napra a beállítások finomításával vissza tudták hozni az első napon látott tulajdonságokat, Russell elmondása szerint ráadásul „igen könnyen”.

A 2023-as Forma-1-es szezon előtt az Autosport kérdésére, miszerint a Mercedes idei autójára is rá lehet-e aggatni Toto Wolff kedvelt „díva” kifejezését, Russell leszögezte, hogy erről egyelőre szó sincs.

„Nagyon hatékony munkát végeztünk a teszt óta, kielemeztük a teszten gyűjtött adatokat. Volt egy pár dolog, amire nem számítottunk az autóval kapcsolatban, de igen könnyen ki tudtuk javítani a problémákat.”

„Úgy tűnik, csak kicsit módosítanunk kellett az autó működési tartományán az előzetes várakozásainkhoz képest.”

Russell azt is hozzátette, hogy új hátsó szárnyat fognak szerelni a W14-re a hétvégén a teszthez képest, mivel a pálya tulajdonságaihoz képest egy „szuboptimális” szárnnyal teljesítették a tesztet, de ettől a változtatástól sem várja azt, hogy így be tudnák fogni a Red Bullt.

„Ezen a hétvégén egy új hátsó szárnyat is kipróbálunk, már csak a korreláció ellenőrzése végett is. Pozitívan értékelem az elmúlt napokban elvégzett munkát, de ettől még nem mondhatom azt, hogy na akkor le is dolgoztuk a hátrányunkat a Red Bullhoz képest.”

„Egyelőre annyit tudok mondani, hogy pozitívabban látom az esélyeinket, mint egy héttel ezelőtt.”