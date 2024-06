Mercedes: „Hogy lehettünk ennyire ostobák?”

A tél folyamán hiába eszközöltek komoly koncepcióváltást, a Mercedes mégsem tudott jelentősen előrelépni az idei szezonra. Az utóbbi néhány hétvégén azonban már szemmel láthatóan erősödtek, köszönhetően több fejlesztésnek, melyek Allison szerint orvosolták a W15-ös inkonzisztens teljesítményét a gyors és lassú kanyarokban.

„A dolog, ami már az év elejétől kezdve sújtott minket, az volt, hogy az autónk vagy a lassú kanyarokban vagy a gyorsakban volt versenyképes, de a kettő együtt nem ment. Az elmúlt két-három hétvége során viszont sikerült úgy módosítanunk rajta, hogy az autó egyensúlya már minden sebességtartományban és kanyarodás közben is megfelelő legyen” – mondta a Beyond the Grid podcastben.

„Ez azt jelenti, hogy a versenyző a gyors és lassú kanyarokban is bízhat az első és hátsó tengelyben, és akkor is bízhat az autóban, amikor a fékre lép a kanyar kezdetén, majd átmegy a kanyarcsúcsponton és végül kigyorsít. Ez az egyensúly kulcsfontosságú egy versenyző számára, mert tudni akarják, mikor lesz az autó alul- vagy túlkormányzott, és hogy követni fogja-e azt az ívet, amelyet meg akarnak autózni.”

A Mercedes fejlődését a legtöbben a Monacóban bevetett új első szárnyuknak tudják be, és Allison is elmondta, hogy ez valóban lényeges eleme volt az aerodinamikai egyensúly javításának.

„Ez az egyik nagyobb tényező ebben az egészben, hiszen csak próbálod kitalálni, miként érhetnéd el, hogy az autó jól menjen át a gyors és lassú kanyarokon. Mi egész évben mechanikai oldalról akartuk megközelíteni a helyzetet, miközben az autó aerodinamikai karakterén kellett módosítanunk.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy ez volt-e a nagy heuréka pillanat, Allison így felelt: „A heuréka pillanatok általában azok, amikor végre megértesz valamit, amit korábban még senki sem értett, és közben extra tudásra is szert teszel. Ez csodálatos, de nálunk inkább az volt, hogy »óh egek, hogy lehettünk ennyire ostobák«? Látod magad előtt az utat, de már hamarabb észre kellett volna venned.”

Hogy a Mercedes miért csak most, az aktuális szabályok harmadik évében kezdi kapiskálni a titok nyitját, Allison elmondta: „Szerintem elég könnyű olyan dolgokra koncentrálni, amelyek nem a fő problémát jelentik, és mi is ezt tettük, mert azt gondoltuk, hogy ha megoldunk egy apróságot, akkor minden rendben lesz. Bizonyos dolgok révén sikerült javítanunk az autón, de nem azok okozták a legfőbb problémát.”

Mostanra viszont már látszólag sokkal jobban értik a saját helyzetüket, ez pedig ismét magasabbra repítheti őket, bár a szakember szerint most hétvégén Spanyolországban nem érdemes még tőlük csodára számítani.

„Szerintem idén elérhetjük azt a szintet, hogy az autónk igazán versenyképes legyen, és hogy ne kelljen félnünk egyetlen pályától sem. Úgy vélem, ennek a pályának [Kanada] a sajátosságai miatt a szurkolóink talán azt gondolják, hogy már ott vagyunk. Bár egész biztos vagyok, hogy jól fogunk menni a folytatásban, meglepődnék, ha a következő versenyen is pole-ban lennénk. Abban viszont tényleg hiszek, hogy elérhetjük a többiek szintjét.”

A Mercedes első szárnya pedig látszólag komoly beszédtémát jelent a csapatok között, de a Red Bullnál tagadják, hogy fokozottabb ellenőrzésre kérték volna az FIA-t.