Mercedes: Ha Bottast választjuk, Ocont elveszítjük

Természetesen Lewis Hamilton jövője betonbiztos a Mercedesnél, a britnek szerződése is van a 2020-as forma-1-es szezonra, ám hogy ki lesz a csapattársa, az egyelőre kérdéses. Bottas bekezdett idén, és kicsit rá is ijesztett Lewis Hamiltonra, aki azonban gyorsan rendezte a sorokat, és már toronymagasan vezet csapattársa előtt is. A finn meggyőző szezonkezdete ellenére nem lehet biztos benne, hogy jövőre is ülést kap a Mercedestől, és ezt nem győzte hangsúlyozni a Német Nagydíj pénteki napján Toto Wolff.

"A felállást nehéz júliusban hivatalosan bejelenteni, és még nem született döntés Valtteri Bottas kapcsán. Talán augusztusban meghozzuk a döntést, de ez nem azt jelenti, hogy azonnal be is jelentjük. Bottas teljesítménye sokat fejlődött, de Lewis ellen küzdeni egy másik történet. Most még nem a 2020-as felálláson gondolkodunk, helyette jó befejezést szeretnénk a nyári szünet előtt" - jelentette ki Wolff pénteken.

"Lewis tagadhatatlan nagy tehetség, aki folyamatosan dolgozik a fejlődésen emberileg és versenyzőként is. Nagyon őszinte magával, és ez sokat segít" - tette hozzá Wolff, aki kitért arra a lehetőségre is, ha nem Bottas lesz Hamilton csapattársa. "Jelenleg Ocon és Russell a két legtehetségesebb junior versenyzőnk, nagyon örülünk a fejlődésüknek. Esteban szempontjából nagyon szerencsétlen, hogy nem jutott idén üléshez. Bottas remek teljesítményre képes, de értékelnünk kell Ocon szimulátorban végzett munkáját is."

Wolff azt sem tagadja, hogy hamarosan fájdalmas döntést kell meghozzanak, Esteban Ocont ugyanis más istállók is szívesen látnák, vagyis, ha a Mercedes Bottas mellett dönt, elveszti Ocont.

"Meg kell hozzuk a döntést, ami nekünk és Estebannak is jó. Ha Valtterit választjuk, akkor ez azt jelentheti, hogy elveszítjük Ocont egy, de lehet, hogy két évre is. De egy ilyen döntésnek mindenképpen komoly következményei lesznek" - mondta a Mercedes első embere, akit arról is kérdeztek, hogy a jelenlegi mezőnyből hogy állna össze a számára a dream team.

"Nagyon sok erős pilóta van a rajtrácson. Lewis és Seb (Vettel) megérdemli, hogy felért a csúcsra. Aztán ott van Verstappen, és egy csomó kiváló versenyző, aki képes győzni. Albon, Norris és Russell pedig a jövő sztárjai" - mondta Wolff, aki továbbra is úgy érzi, hogy a Mercedes eredményei semmilyen befolyással nincsenek a leendő futamokra.

"Ezek csak számok. Ami fontos, az a felelősség, hogy a márka tovább írja a történelmet. A motorsportok 125. évfordulóját ünnepeljük, de a végén csak az számít, hogy újra nyerni kell" - mondta Wolff, aki bízik benne, hogy a hétvégi futam helyszíne, Hockenheim jövőre is marad a forma-1-es naptár része.

