Mercedes: el kell fogadnunk ezt az eredményt, és tovább kell lépnünk

Láttunk már néhány igazán fura és kaotikus versenyt az utóbbi években is, de a 2021-es belga viadal mindenképpen bekerül a történelemkönyvekbe, már csak azért is, mert ez volt a sorozat eddigi legrövidebb futama, ahol végeredményt hirdettek.

Ez a végeredmény pedig nem igazán kedvezett a Mercedesnek és Lewis Hamiltonnak, hiszen mindkét bajnokságban veszítettek néhány pontot a Red Bull-lal és Max Verstappennel szemben, ráadásul úgy, hogy semmi esélyük nem volt változtatni rajta.

Az osztrák csapatfőnököt a futam után kérdezték az eseményekről, és arról is, hogy mit vihet most magával ebből a vasárnapból az F1 a jövőre nézve. „Láttuk a dobogót, tehát van eredményünk. Ilyenkor számtalan szabályt kell megnézni, de ha van pódiumceremónia, akkor van eredmény is, én így látom.”

„Fél pontokat osztottak, amikor vélhetően úgy látták, az időjárás már nem lesz jobb. Ez van. Azt hiszem, ezt egyszerűen el kell fogadnunk, le kell zárnunk a fejezetet, és tovább kell lépnünk.”

„Bizonyos szempontból pedig a nézőket nagy taps illeti, mert három napot álltak az esőben, és várták, hogy legyen futam. Csapatként most buktunk néhány pontot, és ezért is kell továbblépnünk.”

Vajon tanulhat valamit ebből a Forma–1 a jövőre nézve? Hamilton szerint talán hétfőn kellett volna inkább megtartani a versenyt, ahogyan az mondjuk olykor a NASCAR-ban is előfordul. Wolff kicsit tanácstalan volt ezzel kapcsolatban.

„Ilyesmi még nem igazán történt. Ez egy egyedi nap. Mindenki remek futamra számított, de aztán nem lett belőle semmi. Hogy tanulhatunk-e valamit? Nem vagyok biztos benne, mert az időjárás kegyeitől függünk. Mindenki keményen próbálkozott, hogy legyen valami, az eső ezt nem tette lehetővé.”

„A hétfő pedig kérdéses, mert akkor sok szurkolónak munkába kell már mennie. Esetleg a helyi nézők eljöhettek volna, de végső soron ez nem eredményez nagy különbséget, mert a döntés már megszületett” – magyarázta Wolff.

