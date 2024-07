Mercedes: Egy győzelem nem elég Lewisnak idén!

Továbbra is Lewis Hamilton győzelmétől hangos a világsajtó, hiszen a hétszeres bajnok 2021-ben nyert utoljára, ráadásul a 2024-es az utolsó éve a Mercedes kötelékében, így rendkívül fontos volt az egész csapat számára a szép búcsú.

Az biztos, hogy míg az idény elején a Mercedes sehol sem volt a Red Bullhoz és a McLarenhez képest, addig most sorozatban két győzelmet is szereztek, Russell révén pedig többször is a pole-ból indulhattak. A Mercedesnél persze igyekeznek ebből erőt meríteni.

„A csapat teljesen el van ragadtatva, és miután láttuk, hogy George Ausztriában megszerezte a győzelmet, fantasztikus volt, hogy Lewis a Brit Nagydíjon szintén odaért az első helyre” – árulta el Shovlin a Mercedes sajtótájékoztatóján.

„Nyilvánvalóan csalódás, hogy nem tudtuk George-ot ott látni a dobogón, de ahogy mondta, két győzelem egymás után briliáns. Jelenleg rengeteg energia van a csapatban. Hónapok óta keményen dolgozunk, de most már kezdjük látni ennek a munkának a gyümölcsét, és van még mit tenni.”

Mint ismert, 2014 és 2021 között a Mercedes volt a meghatározó alakulat a Forma-1-ben, Hamiltonnal hat, míg Rosberggel egy világbajnoki címet szereztek. 2021 óta viszont mindössze három futamgyőzelemig jutottak, amin most változtatnának.

„Az év elején azt mondtuk, hogy elhatároztuk, hogy Lewisszal a csúcson fogjuk végezni. Ő olyan jelentős része volt a csapat történetének. Szóval, ha nem szereztünk volna vele több győzelmet, az nagyon bosszantó lett volna, de nagyszerű volt látni őt ott fent.”

„Lewis önbizalma és a nálunk uralkodó hangulata miatt is látszik, hogy most már nagyon élvezi a dolgot. Szóval jó volt látni. Remélhetőleg még több győzelem vár rá ebben a szezonban. Kettővel nem vagyunk elégedettek. Többet akarunk.”

