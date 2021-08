Mercedes: Egy átlagos ember még öt percet sem élne túl egy F1-es cockpitben!

A Magyar Nagydíj után Lewis Hamilton nem érezte jól magát, ami a dobogón is látszott. Ezzel kapcsolatosan a Mercedes technikai igazgatója, Mike Elliott nyilatkozott, aki szerint nem meglepő, hogy ennyire kimerült a 36 éves versenyző.

„Valószínűleg ti is láttátok a dobogón, hogy nem volt túl jól. Én körülbelül egy órával később találkoztam vele, akkor már határozottan jobban volt, és tudom, hogy azóta már teljesen jól érzi magát”- kezdte Elliott.

„Szerintem ha még sosem voltál ezeknek a kocsiknak a közelében, akkor nagyon nehéz megértened, hogy milyen is a versenyzők helyzete a kocsiban. Mivel nagyon közel van a pilóta a talajhoz, ezért valójában a hőmérséklet közelebb van az aszfalt hőmérsékletéhez, mint a levegőéhez.”

„Szóval szerintem 40-50 fokos lehetett az egyébként is párás levegő, ráadásul a versenyzők körül elektromos dobozok vannak, ott van a hidraulika és a szervokormány is, tehát ez egy forró környezet, és maga a verseny is kemény volt.”

„Lewisnak végig keményen kellett nyomnia, néhány előzése pedig egészen briliáns volt. Egy ilyen verseny pedig nagyon sokat vesz ki belőled az ennyire forró környezetben” – tette hozzá a technikai igazgató.

Hamilton azt nyilatkozta, azt gyanítja, hogy a Covid hosszú távú hatása miatt fáradt el ennyire, Elliott pedig azt mondta, abban bízik, hogy a nyári szünetben ki tudja magát pihenni a hétszeres világbajnok.

„Egy átlagos ember, mint én vagy te, még öt percet sem élne túl a cockpitben, nemhogy egy egész versenyt. Tehát nem meglepő, hogy Lewis elfáradt a futam végére, és ahogy a médiának is nyilatkozta, elgondolkozott azon, hogy a korábbi Covid-fertőzésének köszönhető-e a dolog.”

„Szóval remélhetőleg ki tudja pihenni magát. Most egy szünet következik számára, és biztos vagyok benne, hogy nagyon erősen fog visszatérni a szezon második felére” – zárta.

