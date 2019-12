Mercedes: Bottas volt a megfelelő választás Rosberg után

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke a Brazil Nagydíjon maradt először távol egy versenyhétvégétől, mióta a német istálló csapatfőnöke. Az osztrák elmondta, ez egy kísérlet volt, illetve arról is beszélt, hogy mi volt az első reakciója Nico Rosberg visszavonulása után.

A Brazil Nagydíj kihagyása egy kísérletnek tekinthető, hogy milyen lesz a Mercedes Toto Wolff nélkül? Ilyen módon tervezed meg, hogy ki lehet az utódod?

„Rengeteg különböző faktort kell figyelembe venned a karriered során, és ez nemcsak rám vonatkozik, hanem rátok is. Egy olyan dolgot kell csinálnod, ami boldoggá tesz, és még a nehéz napokon is kirángat az ágyból. Ez számomra 8 év elteltével is a csapat és a csapaton belüli kapcsolataim – ezek adnak nekem erőt.”

„És jelenleg nem is tudok elképzelni ennél jobb helyet. Brazíliában az volt a kísérlet, hogy a 22 versenyből álló naptár esetén mi történik, ha úgy döntök, nem mind a 22 versenyen veszek részt, és milyen lenne ez a helyzet a csapat többi tagja számára.”

„Mindig ki akartam ezt próbálni, és furcsa volt, mivel nagyon magas volt számomra a kikapcsolódási faktor. Egy sportpszichológus elmagyarázta, hogy ez azért volt, mert egyrészt én nem dolgoztam, másrészt tudtam, hogy mindenki más dolgozik. Ez dupla örömöt jelentett számomra.”

„De a csapat minden vezető tagjának tisztában kell lennie azzal, hogy hogyan járul hozzá a csapat munkájához, és azzal, hogy ha a munkájuk fontos, akkor minden versenyen ott kell lenniük.”

„Szóval még nem találtam meg a megoldást. Pedig már ki is választottam, hogy melyik futamot szeretném kihagyni, de most már nem vagyok biztos benne, hogy ez sikerülni is fog. Nem mondhatom meg, hogy melyik versenyt hagynám ki, mert nem lenne politikailag korrekt, de valószínűleg ti is ugyanazt hagynátok ki, mint én.”

Te tartod össze és te menedzseled a csapatot, de a munka kemény része, hogy együtt is maradjon a csapat, amikor egy másik istálló aktívan megkörnyékezi egy versenyződet. Ilyen szempontból ezek a legkeményebb pillanataid a Mercedes csapatfőnökeként?

„Azt gondolom, hogy a sport nem statikus, hanem dinamikus. Ez azt jelenti, hogy mindig van változás, a változás pedig mindig lehetőséget ad valamire. Tudom, hogy ez kicsit filozofikusan hangzik. De amikor Nico úgy döntött, hogy visszavonul, az első reakcióm tényleg az volt, hogy ez milyen lehetőséget ad ez nekünk.”

„És szerintem az volt a megfelelő döntés, hogy Valtterit válasszuk. Szóval nagyon remélem, hogy a kapcsolatunk folytatódik. De nem teljesen én kontrollálom ezt a szituációt. Szóval fontos, hogy amikor egy csapattag elmegy, az kockázatot és lehetőséget is rejt magában, de ő a csapatunk fontos építőköve.”

