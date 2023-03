Mercedes: az új oldaldobozunk nem a riválisokét fogja másolni

Miközben a Mercedes 2022 után idénre is megtartotta az egyedi koncepcióját, voltak már arra utaló jelek, hogy azért mégis komolyabb változáson esik majd át az autójuk oldalsó része, ha a W14-es a jelenlegi formájában nem lesz olyan versenyképes, mint szeretnék.

Toto Wolff már a bemutatón felvetette ennek a lehetőségét, és úgy tűnik, valóban sor fog kerülni egy jelentős újításra az eddigi „zero-pod” dizájn kapcsán. „Sokat vizsgáltuk a többiek megoldásait, és a végén mindig ahhoz térünk vissza, hogy nekünk a mostani működik a legjobban. Ez a megfelelő hosszú távú megoldás? Majd kiderül” – nyilatkozta Elliott.

„Toto azonban már elhintette, hogy egy másfajta karosszériamegoldás is készülőben van, amely viszont nem lesz ugyanolyan, mint a többieké, és nem is lesz ugyanolyan, mint amink most van.” Amikor a Motorsport.com a változtatás lehetséges időpontjáról kérdezte, Elliott nem bocsátkozott részletekbe.

„Ez is része a megszokott fejlesztésnek. Jön egy új oldaldoboz, de időbe telik, mire elkészül és mire mindent módosítunk a karosszéria alatt helyet kapó elemeken. Szóval majd akkor jön, amikor készen lesz.” A szakember végül pedig elmondta azt is, hogy a csapat most erősebb helyzetben van, mint tavaly, hiába vannak lemaradva a legnagyobb riválisaikhoz képest.

„Tavaly még igazán szenvedtünk a pattogással. A tél folyamán viszont számos gondot sikerült orvosolni az autón, és úgy érkeztünk ide, hogy jobb csomaggal dolgozhatunk most. A tesztek alapján pedig nem érezzük úgy, hogy mindent kihoztunk már az autóból.”

„A második napunk gyenge volt, de még mindig tanulunk. A teszt és a futamhétvége között pedig még többet tanultunk.” Ami pedig a pilóták eddigi visszajelzéseit illeti, Elliott szerint az egyensúly terén sem tartanak még ott, ahol akarnak, de dolgoznak a megoldáson.

Lewis Hamilton eközben Bahreinben elmondta, hogy a B-autóról szóló pletykák nem igazak, és nem fognak előállni egy teljesen megújult masinával, mivel az a költségsapka idejében szinte lehetetlen.