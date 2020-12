Mercedes: az ellenünk hozott szabályok csak még jobban motiválnak minket

A 2020-as évad úgy zárult, ahogy az azt megelőző hat. A Mercedes behúzta a konstruktőri és az egyéni bajnoki címet is, ezzel egy új rekordot felállítva. Ez akár folytatódhat is, mivel 2021-ben csak kisebb változások érkeznek, így továbbra is a csillagosok számítanak az első számú favoritnak.

Ettől függetlenül a legtöbb istálló és az F1 egésze is már talán inkább 2022-őt várja leginkább. Arra az évre ugyanis szinte teljesen átalakulnak majd az autók, és a sorozat történetének egyik legjelentősebb változásait vezetik majd be.

A cél az, hogy kiegyensúlyozottabbak legyenek a versenyek, több lehetőség legyen a test test elleni csatákra, és hogy ne tudjon egyetlen alakulat sem olyan sokáig dominálni, mint történik az most is.

Hogy mit kapunk két év múlva, az még mindenki számára csak kérdőjel, de a Mercedesnél már most mindent elkövetnek azért, hogy ne érje őket felkészületlenül az új kihívás. James Allison arra hívta fel a figyelmet, hogy csapata továbbra is folytatni szeretné a nyerő szériáját, hiába kezdődik majd új korszak a száguldó cirkusz életében.

„Az új szabályok nem kimondottan ellenünk vannak, nincs rájuk írva, hogy Mercedes. Nem akarják, hogy egy piramis alakuljon ki. Azt szeretnék, ha folyamatosan változna a győzelemre esélyesek kiléte, és hogy kiszámíthatatlan legyen a futamok végkimenetele” – mondta a szakember az ESPN F1-es podcastjében.

„Ha azonban olyan helyzetben vagy, mint most mi is, akkor már más az ember érzése. Úgy tűnik, hogy ezek olyan szabályok, amelyeket úgy hoztak létre, hogy egy hozzánk hasonló csapat ne létezhessen a jövőben” – vélekedik Allison.

Ez azonban csak további motivációt ad Toto Wolffnak és csapatának. „Ha egy hét éven át tartó nyerő szériában vagy, akkor a lehetséges egyik következmény az, hogy nehezedre esik újra motivációt találni és inspirálni az embereket, hogy menjünk neki a nyolcadik vagy kilencedik címnek is.”

„A sport ilyen szempontból nagy szívességet tesz neked, mivel olyan szabályokat hoz be, amelyekkel téged céloznak meg. Nincs is motiválóbb ezen alakulat számára, mint hogy elfogadjuk ezt az új kihívást.”

„Megmutatjuk. Megmutatjuk, hogy nem fogunk csöndben elsétálni a sötét éjszakába” – mondta harciasan James Allison, aki tehát tovább szeretné vinni a Mercedes dominanciáját az új érába is. Vajon meg tudja majd őket állítani bárki is?

