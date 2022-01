Mercedes: Az autónkat tetőtől talpig újra kellett terveznünk

James Allison, a Mercedes technikai igazgatója szerint a csapatnak gyakorlatilag „újra fel kellett találnia" az autóját a 2022-es szezon előtt, mivel az F1 átdolgozott technikai szabályzatot vezet be. A „ground effect" aerodinamikai koncepció, a frissített karosszéria és a nagyobb, 18 colos gumik által vezérelve az új szabályok a 2021-es szezonban látottaktól jelentősen eltérő autókat eredményeznek majd.

Allison, az F1 veteránja, aki az 1990-es évek elején a Benettonnál kezdte a pályafutását, azt mondja, soha nem látott még ilyen technikai változást a sportágban.

„Olyan régóta foglalkozunk velük, hogy néha könnyű elfelejteni, milyen hatalmas szabályváltozásokat jelentenek ezek a 2022-es szabályok" - mondta Allison a Mercedes által közzétett videóban.

„Több mint 30 éve dolgozom a sportban, de gyanítom, ha előásnám a Wikipédiát, és végigmennék a sportág minden eddigi szezonján, semmi sem érné el a 2022-es változások mértékét."

Allison a továbbiakban részletezte, hogy a Mercedes - és a többi csapat - mennyire elfoglalt volt a téli időszakban, hogy mindennek megfeleljen. „A szabályváltozások nem csak óriásiak, de szinte teljesen különböznek az előzőektől, és ez azt jelentette, hogy újra kellett építenünk az autót tetőtől talpig" - tette hozzá.

„Mindenhol, ahová csak nézel, teljesen új. Nem csak az új alkatrészeket tekintve új, hanem egy teljesen új filozófiát, egy teljesen más aerodinamikai csomagot, más fékeket, más kerekeket, döntően más abroncsokat látsz majd“ - folytatta.

A 2022-re és az azt követő évekre érkező motorbefagyasztás miatt Allison azt is hangsúlyozta, hogy a fejlesztésnek ezt a területét is fontos leszögezni. „Még a motort is úgy kell előkészíteni, hogy három évre be lehessen fagyasztani. Minden jóságot, amit csak bele lehet pakolni, most kell belepakolni.“

