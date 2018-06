Mercedes: „Amíg nem hosszabbítunk, Bottas biztosan gyors marad”

Hivatalosan egy versenyzője sincs a Mercedesnek a 2019-es szezonra, hiszen Lewis Hamilton és a finn csapattársa sem hosszabbított. A különbség az, hogy míg Bottas már rég aláírta volna az új kontraktusát, ami eddig csak 1 évre szólt, Hamilton kivár.

De mire is vár a bajnoki címvédő? A háttérben a szerződésben tartalmazó részletes átbeszélése, pontosítása lehet. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy Hamilton és a Mercedes sikeresen megállapodott egymással. A brit 2 évvel hosszabbít, és körülbelül évi 45 millió eurót kap majd a német gyártótól.

Wolff egyelőre nem akarja ezt megerősíteni.

„Egy nagyon fejlett stádiumról tudok beszámolni, de ezen kívül nincs mit mondanom. A szerződések manapság nagyon összetettek, melyek sok részletet tartalmaznak, kezdve a márkajogokkal, a PR-napok számával, és így tovább.”

„És ez különösen igaz, ha valaki egy globális márkává vált, mint Lewis. Az igazság az, hogy mindketten elfoglaltak vagyunk napi szinten, így sokszor egyszerűen nem volt időnk arra, hogy nyugodt körülmények között leüljünk egymással beszélgetni.” – mondta Wollff, aki hozzátette, mindketten arra törekednek, hogy hamarosan bejelentsenek valamit, mert soha nem jó elhúzni a dolgokat.

Toto szerint a tárgyalássorozat amiatt is húzott el ilyen sokáig, mert az időhiány mellett az is szerepet játszott, hogy sokszor fejben másra koncentráltak. Ez a megerősödött Ferrarinak is betudható, mely idén igazi kihívást jelent a Mercedesnek.

És mi a helyzet Bottasszal a másik autóban? Tavaly a szerződéshosszabbítása után drasztikusan visszaesett a teljesítménye...

„Valtteri kapcsán még szeretnénk egy kis időt magunknak. Ez pedig garantálja azt, hogy a második autó gyors marad. Mindkét versenyzőnk összefogott az autó fejlesztését illetően. A másik stabilitási faktort az állandó páros jelenti.”

Korábban olyan hírek is keringtek a sajtóban, hogy Daniel Ricciardo iránt érdeklődik a Mercedes, mivel Hamilton továbbra sem hajlandó aláírni a szerződését.