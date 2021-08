Mercedes: a mi hibánk, hogy alábecsültük a 2021-es változásokat

Mostanság már kevés szó esik róla, de a szezon elején még folyamatos beszédtéma volt, hogy melyik csapatot és autókoncepciót vetette vissza jobban a padlólemezek méretének megvágása és az ehhez kapcsolódó egyéb változások.

Az általános vélekedés szerint a Red Bull jobban jött ki mindebből, és ennek is köszönhették, hogy fel tudták zárkózni és bizonyos esetekben meg is tudták előzni a nagy riválist. Wolff úgy látja, hogy a korábbi dominanciájuk miatt azt hitték, előnyük idénre is kitart majd, de aztán Bahreinben rájöttek, hogy nem ez a helyzet.

„Az aerodinamikai szabályok megváltoztatása jobban érintett minket, mint a Red Bullt. Az viszont a mi hibánk, hogy ezt alábecsültük. Azt gondoltuk, az előző szezonban meglévő technikai előnyünk elégnek bizonyul majd, és még mindig mi leszünk elöl” – nyilatkozta az osztrák az Autosprintnek.

„Aztán kiderült, hogy nem ez a helyzet, hogy nem reagáltunk megfelelően. Ezt már rögtön a bahreini teszten láttuk. Tudtuk, hogy gondjaink vannak az aerodinamikával.” Wolff szerint mindez összességében kihatott a csapat és az autó fejlődésére is, de azóta már sikerült apránként előrelépniük.

„Nehéz megoldani ezt, és ezért is voltak eddig nehézségeink. Azt ugyanakkor látni lehet, hogy nem állunk egyhelyben. Lépésről lépésre igyekezünk visszatérni a szerepünkhöz.” Wolff bővebben is beszélt erről a témáról a Motorsport exkluzív interjújában.

