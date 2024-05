Mercedes: a „metronómszerű” Antonelli nagyon ígéretesnek tűnik

Antonelli ugyan még csak az első F2-es idényét teljesíti, de már most sokat beszélnek arról, hogy jövőre az F1-es mezőnyben lesz. Nemrég pedig a Mercedes 2021-es és 2022-es autójával is tesztelt, és az információk alapján nagyon is meggyőző teljesítményt nyújtott.

Allison is erről beszélt, bár azt elismerte, hogy a versenyzőkérdésbe nincs beleszólása. „Nagy örömmel hallgattam azokat a mérnököket, akiknek volt szerencséjük vele dolgozni. Fiatal és lelkes versenyzőről van szó, aki rendkívül gyors. Metronómszerű a tempója, pedig korábban nem is ült F1-es autóban. Ő viszont egy-két kör után már otthon érezte magát benne.”

„Nyitott hozzáállással viszonyult a szívóhatású autókhoz… Azokat a dolgokat érzi, melyekre számítanál, nem szennyezték őt be az előző generációs autók, szóval mindenféle előítélet nélkül viszonyul hozzájuk és elmondja, mit érez. A gyengeségeket, az erősségeket, és hagyja a mérnököket, hogy javítsanak a helyzeten. Nagyon ígéretes fiatal versenyzőnek tűnik.”

Allison tehát igen jó véleménnyel van a 17 éves olaszról, de a csapatnál közben sok minden nem úgy alakul, ahogy kellene. Az idei autójuk továbbra sem elég versenyképes, nemrég pedig kiderült, hogy két emberük, Loic Serra és Jerome D’Ambrosio valóban a Ferrarinál folytatja karrierjét.

„Ez szerintem hozzátartozik egy F1-es csapat normális életéhez. Manapság nagyok az istállók, ezért évente sokan távoznak, de sokan is érkeznek. Ez szinte minden csapatra igaz. Persze muszáj tapasztalt és jó szakemberekkel rendelkezned, és nem örülünk, amikor ők elhagynak minket. Ugyanakkor mi is hasonló ütemben veszünk fel ilyen embereket. Igazából nekünk kell biztosítani, hogy mindenki nálunk akarjon maradni, nem pedig máshová menni.”

Elemzésünk a jövő évi lehetséges pilótahelyzetről.