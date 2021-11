Mercedes: A lehető legjobb helyszínt választottuk a motorcserére

A Mercedes és Lewis Hamilton elképesztő tempót mutatott a Brazil Nagydíjon. A brit rekorder előbb a sprintfutamon ugrotta át jószerével az egész mezőnyt, majd vasárnap a középmezőnyből indulva volt képes megnyerni a futamot. A Mercedes szerint a győzelmük igazolja azt, hogy jó döntéseket hoztak.

„Nem volt technikai oka a változtatásnak, mivel nem gondoltuk, hogy fennáll a kiesés veszélye, és nem gondoljuk úgy, hogy ez az eshetőség felmerült volna – jelentette ki a Mercedes főmérnöke, Andrew Shovlin a RacingNews365.com-nak.

„Bár ezeknek az erőforrásoknak borzasztóan nagy igénybevételt kell kibírniuk, és a megbízhatóságot sosem veheted biztosra. Van egy vonzereje annak, hogy a sprintkvalifikáción büntetést vállalsz, mert ha szombaton nyerni tudsz, akkor több pontot szerezhetsz, és csökkentheted a lemaradást.”

„Ez is egy olyan pálya volt, amiről azt reméltük, hogy előzni tudunk rajta, és hogy pozíciókat tudunk visszaszerezni, és ezt be is bizonyítottuk. De ha jobban belegondolunk, úgy gondolom, hogy jó pályát választottunk.”

A remek eredményének köszönhetően Lewis Hamilton 19 pontról 14 pontra csökkentette a lemaradását, míg a Mercedes képes volt 1 egységről 11 egységre elhúzni a Red Bull alakulatától, miközben már csak három futam maradt hátra.

