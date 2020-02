Mercedes: A Formula E-projekt segít az F1-es fejlesztésekben

A Mercedes 2017 júliusában jelentette be, hogy a 2019-20-as szezontól kezdve a teljesen elektromos sorozatban, a Formula E-ben is indulni fognak, a hajtásláncot pedig ugyanaz a HPP-részleg fogja gyártani, amely a Forma-1-es motort is fejleszti.

A stuttgarti gyártó motorrészlegének főnöke, Andy Cowell azt nyilatkozta, hogy a Formula E-s szerepvállalásuk máris előnyt jelent a Forma-1-es programjukra nézve.

„A Formula E egy elképesztő bajnokság, amelynek a teljes meghajtásáról az elektromos motor gondoskodik. Éppen ezért kritikus fontosságú a gép elektronikájának hatékonysága, ahogy az átalakító, a kezelőrendszer és a forgatónyomaték pontossága is rendkívül fontos.”

„Néhány, a fejlesztés során tanult dolog a Forma-1-ben is hasznosítható, tehát már a melbourne-i futamtól profitálni fog az F1-es hibrid-rendszerünk a Formula E-ben végzett fejlesztési munkánkból. Néhány gyártási fejlesztést is tudtunk végezni, amit szintén a Formula E-projektünknek köszönhetünk.”

„Mi gyártjuk a saját elektromos gépeinket, és néhány technológiát, amelyeket a Formula E miatt fejlesztettünk ki, a Forma-1-ben is tudunk használni. Ezt pedig nagyon izgalmas látni. Korábban a Project One hiperautónk fejlesztéséből is profitálni tudott az F1-es csapatunk, most pedig ugyanezt tapasztaljuk a Formula E-ben is.”

Viszont Cowell azt is elárulta, hogy eleinte nehéz volt a két projekt személyzetét kialakítani, azonban most már nincs problémájuk ezzel.

„Eleinte teher volt két rendkívül versenyképes szériában végezni mérnöki munkát, mert egy bizonyos időbe beletelik, amíg megtalálod a megfelelő embereket az új sorozathoz. Néhány személyt ehhez a Forma-1-es csapatból helyeztünk át, néhányat pedig a csapaton kívülről hoztunk.”

„Tehát szerintem összességében ez a projekt előnyös, mivel ez lehetőséget teremt arra, hogy az új technológián belül építhessenek karriert a dolgozóink, ráadásul két sorozatból is áramolhatnak egymás felé az ötletek. Ennek következtében pedig mindkét hajtáslánc jobbá válhat.” – zárta Cowell.

