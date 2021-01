Mercedes: 2021-ben 2019-es szintű autókat fogunk látni

Azok után, hogy a koronavírus-járvány miatt a Forma-1 történetének egyik legnagyobb technikai szabályváltozását el kellett halasztani 1 évvel, a 2020-as autókat fogják használni idén is az F1-ben.

Annak érdekében azonban, hogy a Pirelli gumijai bírják a teljesítménynövekedést, visszább vágták az autó bizonyos aerodinamikai felületeit. James Allison szerint ez nem csak a gumik miatt volt fontos, hanem mert az autók már bizonyos pályák határait is feszegették.

„4 jelentős aerodinamikai változtatást jelentettek be tavaly az idei szezonra vonatkozólag” – mondta Allison a Mercedes egyik videójában. „Először is, háromszög alakban levágtak egy részt a padlólemezből, ami nem tűnik olyan nagy változtatásnak, de (kompenzálás nélkül), a legnyersebb formájában ez körülbelül körönként egy másodperccel lassítja az autókat.”

Floor rules comparison 2020-2021 Fotó készítője: Giorgio Piola

„Ezután jött a másik három változtatás, először is, a fékhűtőkön található kis szárnyacskák méretét kicsit csökkentették, csak egy pár milliméterrel, de ezek nagyon fontos eszközök, és jelentősen visszavetik az autó teljesítményét.”

„Az autók hátulján csökkentették a diffúzorról lelógó „kerítés” méretét, tehát nem nyúlhatnak le annyira a földre, mint eddig, így a diffúzor a korábbinál kevésbé szigeteli jól az autót, tehát ezzel is veszítettünk egy csomó leszorítóerőt.”

2021 brakes fins Race Fotó készítője: Giorgio Piola Ferrari SF1000 2021 diffuser Fotó készítője: Giorgio Piola

„Végül a padlólemez elején változtattak, a bargeboardhoz közel, ami most úgy néz ki, mint egy lamellás ablak a sok lyukkal és szárnyacskával, ezeket teljesen eltávolították 2021-re.”

„Ezek a változtatások így nyers formájukban körülbelül a 2019-es autók teljesítménye köré veti vissza a mostani gépeket, a legnagyobb kihívás az elmúlt hetekben és hónapokban pedig az volt, hogy az új szabályoknak megfelelően a lehető legtöbb teljesítményt nyerjük vissza.”

„Ez egy igen izgalmas időszak volt a szélcsatornában és a CFD programokban.”

Allison elmondta azt is, hogy további kihívást jelentenek a Pirelli 2021-es gumijai, amiken az utolsó pillanatban módosítottak, annak ellenére, hogy az eredeti tervek szerint változatlan formában vitték volna tovább a 2020-ban is használt 2019-es gumikat: az új gumik merevebbek, és 3kg-mal nehezebbek is lettek, de a pilóták szerint nem oldódtak meg a túlmelegedési problémáik.

„Portimaóban láttuk először ezeket az új gumikat, ezután még kétszer, Bahreinben és Abu-Dhabiban tesztelhettük őket. Ez nem túl sok idő arra, hogy megismerjünk egy új gumit, mert ezek fogják igazán meghatározni, hogyan teljesít az autó, hatással vannak arra, ahogyan az egész aerodinamikai platformot megtervezed, ahogyan beállítod az autót.”

„Óriási kihívás volt eddig, hogy mindent kihozzunk azokból az adatokból, amiket a pályán szereztünk, illetve, amit a Pirellitől kaptunk, hogy aztán megfelelően tudjuk optimalizálni az autót az új gumikra.”

