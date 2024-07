Bukta a Mercedes a kettős győzelmet, utólag kizárták George Russellt!

Vasárnap délután került sor a Forma-1-es nyári szünet előtti utolsó versenyre, a Belga Nagydíjra, amelyet Leclerc kezdhetett meg az élről, majd Perez, Hamilton, Norris, Piastri, Russell, Sainz és Alonso jött, a top 10-et Ocon és Albon zárta, Verstappen pedig a motorcseréje miatt 10 helyes büntetést kapott, így a 11. pozícióból indult.

A mezőnyből szinte mindenki a közepes gumikra voksolt, a keményeket Sainz és Csou, a lágy abroncsokat pedig Ricciardo választotta, a Pirelli pedig arra számított, hogy kétkiállásos verseny lesz.

A rajtnál Leclerc meg tudta tartani a vezetést, Hamilton pedig Perez megelőzésével feljött a második helyre. Norris rajtja nagyon rosszul sikerült, a 7. helyre csúszott vissza, Verstappen pedig két pozíciót nyert, amivel a 9. helyre jött fel.

Aztán Hamilton a jövő évi csapattársát, Leclerc-t is megelőzte, ezzel átvette a vezetést a Mercedes pilótája, Verstappen pedig Alonsót előzte meg, így az állás ekkor Hamilton, Leclerc, Perez, Piastri, Russell, Sainz, Norris, Verstappen, Alonso, Albon volt.

A futam első kiesője a műszaki hibát szenvedő Csou volt, a kiállások pedig a vártnál korábban megkezdődtek, majd az élmezőny tagjai is kijöttek a bokszba. Leclerc 1-2 körrel nyújtotta meg az etapját, Norris végül csak a 16. körben jött, Sainz pedig a kemény gumikkal maradt kint és így vezette a versenyt.

Mögötte Hamilton, Leclerc volt a sorrend, Piastri pedig megelőzte Russellt, majd Verstappen, Norris, a kiállás nélkül álló Magnussen és Albon jött. Cunoda is nagyon megnyújtotta az etapját, ekkor ő volt az utolsó.

Sainz hibája miatt egy kis időre lengették a sárga zászlót: mivel a kavicságyba hajtott, körülbelül 2 másodpercet dobott el, így 6,5 másodperccel vezetett Hamilton előtt, a pályán pedig ekkor Hamilton, Leclerc és a friss gumikon érkező Norris volt.

Sainz végül a 21. körben jött ki a közepes gumikért, és a 8. helyre, Norris mögé jött vissza, miközben Russell megelőzte Perezt a 4. helyért, majd a mexikói ki is jött kerékcserére, mielőtt Verstappen is megelőzhette volna. Norris DRS-távolságon belülre került Verstappenhez képest, de előzési támadásba sokáig nem tudott kerülni.

A 26. körben Leclerc kijött a második kiállására, de közel 1,5 másodpercet bukott a kerékcserével a monacói, egy körrel később jött Hamilton is, és 2,5 másodperccel Leclerc elé jött vissza, míg az élre Piastri állt.

Piastri rendesen rá is kapcsolt az élen, míg Hamilton megérkezett Sainzra, amire válaszul a spanyolt kihozták a bokszba, ahogy Verstappent is – Verstappen közepes, Sainz kemény gumikat kapott, Perez mögé jöttek vissza.

A 30. körben Norris is bejött, szűk 2 másodperccel Verstappen mögé jött vissza, Verstappen pedig megelőzte Perezt, aki nem is védekezett ellene. Piastri a 31. körben jött ki a második kiállására, de túlcsúszott, ezzel pedig 2 másodpercet bukott az ausztrál, így 4 másodperccel Leclerc mögé, 3 másodperccel a leggyorsabb kört megfutó Verstappen elé jött vissza. Norris is megelőzte Perezt, és 1 másodpercre volt Verstappentől.

Russell úgy döntött, kint marad a pályán, Norris pedig megfutotta a leggyorsabb kört, és DRS-távolságon belülre került Verstappenhez képest. Piastri egyre közelebb került Leclerc-hez, DRS-sel támadhatta a monacóit, és 9 körrel a leintés előtt a külső ívről meg is tudta előzni a Ferrari pilótáját.

6 körrel a futam vége előtt Sainz előzte meg Perezt a hetedik helyért, miközben Russell már csak 1,3 másodperccel vezetett Hamilton előtt a 28 körös kemény gumikon, Piastri pedig 5 másodpercre volt a hétszeres világbajnoktól.

4 körrel a leintés előtt Hamilton már csak fél másodpercre volt Russelltől, Piastri pedig egyre közelebb került a Mercedes párosához, a negyedik helyért pedig Leclerc, Verstappen és Norris csatázott egymással, tehát két bolyban is komoly harcot láthattunk.

2 körrel a vége előtt Hamilton 4 tizedre volt Russelltől, Piastri 1,4 másodpercre Hamiltontól, az utolsó körben pedig már Piastri is 1 másodpercen belül volt. Russell végül ki tudta védekezni Hamiltoj támadását és megnyerte a versenyt 5 tizeddel Hamilton előtt, Piastri pedig 6 tizeddel Hamilton mögött futott be.

Leclerc megtartotta a negyedik helyét, Verstappen 6 tizedre tőle futott be, és Norris lemaradása is 6 tized volt Verstappen mögött. Sainz a hetedik, Perez a nyolcadik, Alonso a kilencedik, Ocon a tizedik helyen futott be, a leggyorsabb körért járó pontot Perez szerezte meg az utolsó körben.

A Forma-1 most három hét nyári szünetre megy, a következő nagydíjat Hollandiában rendezik augusztus 23. és 25 között. Az egyéni világbajnokságban 78 pontra növelte az előnyét Verstappen, a konstruktőrök között 43 pontra csökkent a Red Bull előnye a McLaren előtt.

Update: azonban Russellt utólag kizárták, így Hamilton örökölte meg a győzelmet, az utolsó pontszerző helyen pedig Ricciardo ért célba - részletek itt!