Mennyivel drágább a Forma-1 a Formula E-nél?

Tavaly egészen komoly témává formálódott a fenntarthatóság fogalma a Forma-1-ben, miután egyre többen jelzik az igényt, hogy a sportágnak nemcsak technikai téren kell utat mutatni. Az F1 pedig azonnal lépett, és bejelentette, hogy 2030-ra a Forma-1 széndioxid-semleges sorozattá kíván válni.

A téma kapcsán pedig fellángolt a vita, hogy vajon a száguldó cirkusz ennek fényében elindul-e az elektromosság útján. A válasz gyors nem volt a fejesektől, ám ezt nemcsak a benzingőz iránti imádat mondatja velük. Elektromos sorozat ugyanis már van.

A Formula E él és virul, és minden alkalommal kifejti, hogy nem tör a Forma-1 babérjaira. Az FE-t nem is azért hozták létre, hiánypótló jelleggel került az FIA égisze alá a teljesen elektromos sorozat, ami annak fényében nem meglepő, hogy a közutakon is elindult az elektromos forradalom.

Az FE tavaly hatodik szezonját kezdte, hatalmas a felhajtás a sorozat körül, amely a pályán nem minden esetben igazolja az elvárásokat, és elsőre inkább tűnik az F1 kistestvérének, mint riválisának.

Ám érdekes lehet, hogy mekkora a különbség a két sportág anyagi háttere között, és a tény, hogy egy Formula E-csapat egy forma-1-es istálló költségvetésének 4 százalékából él, rögtön árnyalja is a kérdést. Hatalmas a differencia jelenleg a két sorozat anyagi elvárásai és lehetőségei között.

Persze a motorsportok területén eltöltött időt tekintve összehasonlíthatatlan a két sportág, a Forma-1 fennállása 70. évfordulóját ünnepli, míg a Formula E a hatodik szezonját, ám az sem elhanyagolható, hogy a Mercedes és a Porsche érkezésével a Formula E-ben már több márka képviseli magát, mint az F1-ben.

Felipe Massa, Venturi, EQ Silver Arrow 01 Fotó készítője: Alastair Staley / Motorsport Images

A Formula E-ben megalapításakor igyekeztek is a költségek elszállását kiküszöbölni, az első évben a csapatok 2,5 millió eurós költségvetéssel számolhattak az autó tervezésén, kialakításán túl, vagyis igencsak fapados körülmények között indult a sorozat. Mára a helyzet alaposan megváltozott, de összehasonlíthatatlan az anyagi körülmény a Forma-1-gyel.

A Jaguar hozta nyilvánosságra egy éves költségvetési adatait, a csapat 11,7 millió dollárt költött 2018 áprilisa és 2019 március vége közötti egy évben, míg a Toro Rosso 2018-as bejelentése szerint a Red Bull fiókcsapatánál ugyanez az összeg 181,5 millió dollár, vagyis közel a 20-szorosa.

A Forbes magazin cikke felhívja a figyelmet rá, hogy a Formula E-s csapatok eddig nem feltétlenül akartak megfelelni a működésük anyagi oldalával kapcsolatos adatközlési kötelezettségeknek, ebből a szempontból más a Jaguar, amely mindent nyilvánosságra hozott.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15, Lando Norris, McLaren MCL34 and the rest of the pack at the start Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Jól látszik az adatokból, hogy két sportág két külön világ, és ennek egyik oka, hogy teljesen más felfogás működteti. A hatalmas anyagi különbségek mögött pedig az áll, hogy míg a Forma-1 a motorsportok technikai csúcsa, és ez a státusz örökmozgóvá teszi az üzletet, addig a Formula E-ben szereplő csapatok elsődleges célja nem a fejlesztés, hanem a promóció.

Mostanra kiderült, hogy az autóiparban zajló forradalmi változások valójában mindkét sorozat létjogosultságát igazolják. A Forma-1 továbbra is a technika csúcsát képviseli, amely eddig is rengeteg fejlesztést biztosított a közutakra is. Ennek fényében a fenntarthatóságot az F1 vélhetően továbbra is azzal kívánja szolgálni, hogy a pályára vitt fejlesztések idővel a közúti autókba is bekerülnek, amelyek kisebb terhelést jelentenek így a környezetre.

Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 01 exits the pit lane Fotó készítője: Simon Galloway / Motorsport Images

A Formula E pedig éppen azért fontos, mert a sorozat elektromos autókat visz városi pályákra, ahol a márkák igyekeznek minél nagyobb részesedést szerezni az elektromos piacból. A Forma-1 igyekszik küzdeni a felelőtlen költekezés ellen, és 2021-ben pénzügyi szabályok lépnek életbe, ám így is hatalmas lesz a különbség a két sorozat anyagi háttere között.

Míg az egyik a technológia csúcsát újra és újra meghatározza az iparban, addig a másik egy másik igényt kielégítve reklámja az elektromos irányvonalnak. Bár a cél ugyanaz, a két sorozat önmaga definiálásával két különböző módon igyekszik szolgálni azt, ez igazolja a jelentős anyagi különbségeket, és mindkettő létjogosultságát.

Egyelőre.

Hollandiában nagy erőkkel zajlanak a munkálatok, hogy 2020-ra minden a helyére kerüljön. A pálya jelen állapotában használhatatlan, de ha az elkészül, az egyik legélvezetesebb kanyart tartalmazhatja.