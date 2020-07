Mennyire reális a McLaren második helye az F1-es világbajnokságban?

Napról napra egyre erősebb a McLaren, mely az elmúlt években volt padlón is. Nagyon mélyről kellett felkapaszkodniuk, miután a Hondával való együttműködés nem volt sikeres. A Renault motorjával előrébb tudtak lépni, de ez nemcsak az erőforráson múlik.

Andreas Seidl is nagyon fontos szerepet játszik az istállónál, ahol ő irányít. A német szakember irányításával a McLaren sokkal stabilabbá és eredményesebbé vált, ami lehetővé teszi Zak Brown számára, hogy az üzlettel foglalkozzon.

A kilátások egyre jobbak, és 2021-től már a Mercedes motorjait fogják használni. A versenyzők kapcsán sem lehet panasz, mert Carlos Sainz Jr. és Lando Norris is kiváló munkát végez, jövőre pedig már Daniel Ricciardo is ott lesz Wokingban, aki a Ferrarihoz szerződött spanyolt váltja le.

A Magyar Nagydíj előtt a második helyen áll a McLaren 39 ponttal a 80 pontos Mercedes mögött. Kérdés, hogy mindez valójában mennyire reális? Erre most Sainz válaszolt, aki egy 5. és 9. helyet szerzett Ausztriában.

„Ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy erre válaszolni lehessen, mivel idén csak egy versenypályát látogattunk meg, ami mások számára kedvező volt, míg egyeseknek nem annyira. Nem tudom, még mindig szükségem van néhány versenypályára, hogy lássam, milyen az autó más típusú pályákon.” - mondta Sainz.

„Ahol most vagyunk, egy nagyon magas leszorítóerőt igénylő pályáról beszélhetünk, majd Silverstone-ba megyünk, ami alacsonyabb leszorítóerőt támaszt, szóval azt hiszem, még két-három pályára szükségem lenne, hogy lássam, hol vagyunk, és hol fogunk harcolni.”

„Van néhány frissítésünk is a szezon későbbi részére, így mindent ki tudunk egyenlíteni, de ebben a pillanatban még várnom kell néhány versenyt.” - hangsúlyozta Sainz, aki tavaly egy tökéletes szezont futott, de most úgy tűnik, sokkal nehezebb dolga lesz, többek között Norris ellen is.

