Mennyire lesz szüksége az F1-nek egy előzést segítő megoldásra 2021-ben?

A koronavírus-járvány hatása a Forma-1-re abban a döntésben öntött formát, hogy a 2021-es szabálymódosításokat eltolták 2022-re, ezért a 2020-as autók fognak jövőre is versenyezni.

Az autók megtartása egyértelműen hatalmas megtakarítást jelent a csapatoknak, ugyanis a 2022-es autók szélcsatornás fejlesztését is betiltották 2021 márciusáig, és további szabályok várhatóak még a fejlesztések befagyasztásával kapcsolatban.

Azonban ezeknek a kétség kívül szükséges pénzügyi döntéseknek hatásait a pályákon is érzékelhetjük majd, ezért az F1 abban a helyzetben találhatja magát, hogy sürgősen egy előzést segítő megoldást kell találnia a 2021-es szezonra.

Az előzések nehézsége már évek óta beszédtéma a Forma-1-ben. A 2017-es aerodinamikai szabályváltozások a Forma-1 történetének leggyorsabb, és legnagyobb leszorítóerővel rendelkező autóit teremtették meg, azonban ez nem segítette az előzéseket.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, leads Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A „piszkos levegő” (dirty air) amelyet az autók „húznak” maguk után az aerodinamikai összetettségük miatt nagyban megnehezíti az egymás mögött haladást, mivel a hátul haladó elveszíti az autó aerodinamikai hatékonyságának jelentős részét.

2019-ben próbáltak javítani a helyzeten az első szárnyak leegyszerűsítésével, valamint a hátsó szárnyak kiszélesítésével, és laposításával. Azonban a hatásuk elmaradt a várttól. 2020-ban az autók még gyorsabbá váltak, azonban emiatt a dirty air hatása csak még rosszabb lehet.

A helyzetet tovább ronthatja az, hogy a Pirelli bevezeti majd a 19 colos kerekeket, amelyek miatt a pilóták túlmelegedései problémákkal találkozhatnak majd.

„Egyre gyorsabbak, és gyorsabbak vagyunk” – mondta a címvédő világbajnok, Lewis Hamilton. „Szerintem idén még kevesebb előzést lehet majd látni, mert még nagyobb leszorítóerőnk van, nagyobb légellenállással, ami még jobban érinti a mögöttünk haladó autót.”

Max Verstappen még keményebben fogalmazott a helyzettel kapcsolatban. „Rosszabb, mint tavaly. Bizonyos körülmények között lehet előzni, gumieltérés esetén például. De, ha csak az autót nézzük, akkor még rosszabb, mint tavaly, egy kicsit még nehezebb lesz majd.”

Sergio Perez, Racing Point RP20 and George Russell, Williams FW43 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Akármikor is lépnek pályára ismét ezek az autók, jövőre is gyakorlatilag változatlan formában láthatjuk majd őket. A Racing Point „Pink Mercedese” azt jelenti, hogy a W10 dizájnelemei gyakorlatilag 3 évig megszakítás nélkül lesznek megtalálhatóak a sportban.

A jelenlegi helyzet, és a szükség egy előzést segítő megoldásra azt jelentheti, hogy a Forma-1-es szabályalkotók 2020-ban, és 2021-ben is kreatívabbak lehetnek, és ezt a hozzáállást képviselte eddig a Liberty is, akik mindig is nyitottak voltak a változtatásokra.

Az Autosport szerkesztője, Alex Kalinauckas összegyűjtött pár ötletet, amelyet az F1 kipróbálhatna a verseny feldobásának érdekében: Formula-E szerű támadási mód, joker kör, fordított rajtrácsos futamok. 2021 ideális időpont lehet hasonló ötletek kipróbáláshoz.

A technikai szabályváltozások elhalasztása szükséges lépés volt, még akkor is, ha a pilóták a pályán érezni fogják ennek a hatását 2021-ben is, azonban amíg ezzel lehet megmenteni mind a 10 csapatot, az előzések hiánya még igen alacsony ár ehhez.

