Mennyi hiba fér még bele Mazepinnek? Steiner: Nem akarok számokat mondani...

Nyikita Mazepin Bahreinben rögtön az első kanyarokban kiesett, ráadásul addig is jó néhányszor megpördült. Úgy tűnik azonban, hogy a fiatal orosz továbbra nincs összhangban a Haas autójával, mivel az imolai első szabadedzésen kétszer is a kavicságyban találta magát, másodszorra pedig az autóját is megtörte.

„Azt hiszem, lehetetlenség erre számot mondani, ez nemcsak nehéz, hanem tényleg egyenesen lehetetlen. De Bahreinben, hogy úgy mondjam, meg kellett tanulnia a szélviszonyokat, ezek ott nagyon durvák voltak.”

„Az autónk már tavaly is nagyon rossz volt kemény szélviszonyok között, szóval meg kell érteni, hogy ez okozott néhány megpörgést, Micknek is volt egy a versenyen. Szóval nyilvánvalóan nem azt tervezzük, hogy megforgatjuk az autót, de a másik oldalról tanulni akarunk ezekből.”

„Nem akarok számokat mondani, illetve semmi egyebet erről. A véleményem szerint ez a helyzet meg fogja oldani önmagát” – tette hozzá Steiner, akit aztán arról faggattak, hogy Mazepin számára túl rövid volt-e a tél, hogy az F2-ről átszokjon az F1-re.

„Nem, azt hiszem, túl korai lenne ezt a következtetést levonni. Úgy értem, hogy a második FP1-es szakaszunkon vagyunk túl ebben a szezonban. Ez alapján megítélni valakit túlságosan korai lenne, ugyanakkor Bahreinben valóban voltak megforgásai. És ahogy gondolják, az F2-ről F1-re váltás továbbra is egy kemény lépés.”

Mint ismert, a fiatal orosz pilótának lehetősége adódott a Mercedesszel tesztelni, néhányan pedig úgy gondolják a küszködését látva, hogy talán a német gyártó autójának vezetése túl nagy önbizalmat adott Mazepinnek.

„Azt hiszem, tanult abból, de meg kell tanulnia a mi autónkat is (vezetni), ami nem olyan jó, mint a Mercedesé. Bizonyára a Mercedes kevésbé viselkedik szélsőségesen, mint a mi autónk. De csak ismételni tudom magam, az egész év előttünk van. Remélhetőleg nem fogunk egész évben forogni...”

