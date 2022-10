Mennyi esély van arra, hogy Logan Sargeant nem mutatkozhat be 2023-ban a Forma-1-ben?

Szokatlan módon jelentette be a Williams csapata, hogy Logan Sargeant érkezik Alex Albon mellé 2023-ra, ugyanis az a kitétel is ott van a bejelentésben, hogy az amerikai pilóta csak akkor debütálhat jövőre az F1-ben, ha megszerzi az ehhez szükséges licencpontokat.

A pontrendszer bevezetése óta ez az első alkalom, amikor egy olyan pilótát jelentenek be, akinek a bejelentés pillanatában még nincs megfelelő licencpontja, és arra is van esély – bár valljuk be, nem sok -, hogy nem is lesz meg a megfelelő pontszáma.

A Forma-2-es versenyzőnek pillanatnyilag 28 pontja van, ahhoz pedig, hogy valaki teljes állású F1-es ülést szerezzen magának, legalább 40 ponttal kell rendelkeznie, ami azt jelenti, hogy még 12 egységre van szüksége.

Még több F1 hír: Austinban is motort cserél a Ferrari, négy pilótát sorolnak hátra!

A grove-i istálló egyből bejelentette, hogy Mexikóban és Abu-Dzabiban is autóba ülhet az FP1-en, és ha mindkét edzésen teljesít legalább 100 kilométert, akkor további 2 pontot szerez, így kvázi borítékolható, hogy a 30 pontja meglesz, de további 10 szükséges a szuperlicenchez.

Ha nem szerez büntetőpontot a Forma-2 szezonjának utolsó fordulójában, akkor további 2 pontot szerez, így ebben az esetben még 8 pontra lenne szüksége – ennek értelmében a Forma-2-ben a top 7-ben kell végeznie, míg ha kap büntetőpontot, akkor a top 6-ban.

Sargeant jelenleg a pontverseny harmadik helyén áll a meglehetősen szoros mezőnyben, a hetedik helyen álló Lawson 12, a nyolcadik helyen álló Vesti pedig 18 pontra van tőle, így még ha gyengén is alakulna Sargeant hétvégéje az F2-es szezonzárón, akkor is hatalmas pechre lenne szüksége ahhoz, hogy ne szerezze meg a szükséges top 6-os vagy top 7-es helyezést.

Érdekes javaslatot tett a Red Bull megbüntetésére a Sky Sports F1 riportere...